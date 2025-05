Hastalığın erken belirtileri arasında hafıza problemleri, düşünme ve muhakeme zorlukları ile dil becerilerinde bozulma yer alıyor. Bu belirtiler zamanla ilerliyor.



Daily Mail'in 'The subtle clue in your EYE that could mean you'll get dementia as young as 45' başlıklı haberinden derlenmiştir.