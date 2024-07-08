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Dikkat! Gözlerden mideye tüm vücudu etkiliyor... Kalabalık havuzlar ve kirli denizler mikrop saçıyor

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#Sağlık#Yaşam#Yüzme Havuzları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 08:17

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Songül Özer, yüzme havuzlarından ve denizlerden bulaşabilecek enfeksiyonlar hakkında uyarılarda bulundu.