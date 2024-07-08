Dikkat! Gözlerden mideye tüm vücudu etkiliyor... Kalabalık havuzlar ve kirli denizler mikrop saçıyor

ENFEKSİYONLARDAN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER
Dr. Öğr. Üyesi Özer, yüzme havuzlarından bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için şu önerilerde bulundu:
-- Düzenli aralıklarla temizlenen yüzme havuzları tercih edilmeli,
-- Ateşli hastalık ya da ishal geçirirken havuza girilmemeli,
-- Havuzda su yutmamaya dikkat edilmeli, Havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra mutlaka duş alınmalı,
-- Havuz bölgesine ayakkabıyla veya dışarıda giyilen terliklerle girilmemeli,
-- Havuza girmeden önce ayaklar antiseptik suya batırılarak dezenfekte edilmeli,
-- Çocukların ve yetişkinlerin havuzları ayrı olmalı,
-- Çocukların havuzlara tuvaletini yapmaları engellenmeli,
-- 1 yaşından küçük çocuklar havuza sokulmamalı,
-- Kulak enfeksiyonlarına karşı kulak tıkacı kullanılmalı,
-- Ciltte sıyrık ya da kesik varsa, yüzme sonrasında su ve sabunla temizlenmeli,
-- Enfeksiyonlara karşı gözlük ve maske kullanılmalı,
-- Mantar enfeksiyonlarını önlemek için ıslak mayoyla oturulmamalı ve sık çamaşır değiştirilmeli,
-- Çocuğunuzun sağlığı için onu havuza göndermeden önce Hepatit A aşılarını yaptırmaya gayret edilmeli,
-- Deri şikâyetleriniz varsa, klorlu suyun zarar verip vermeyeceği konusunda doktora danışılmalıdır.