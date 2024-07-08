Dikkat! Gözlerden mideye tüm vücudu etkiliyor... Kalabalık havuzlar ve kirli denizler mikrop saçıyor

HAVUZLAR ENFEKSİYON KAYNAĞI OLABİLİR

İnsanların farklı salgılarıyla kirlenen ve uygun dezenfeksiyonu yapılmayan havuzların birçok enfeksiyonun bulaşmasına zemin hazırladığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Özer, “Havuz suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan kimyasal maddeler, suya karışan sabun, şampuan veya güneş yağı gibi maddeler de önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Havuzlar pek çok kişinin kullanımına açık olması, su deviniminin yeterli olmaması, yeterince klorlanmaması ve suyunun yeterince filtre edilmemesi sebebiyle ciddi enfeksiyon kaynağı olabilir. Yüzme havuzları havaya ve çevreye açık olduklarından, dışarıdan gelen mikroplara (bakteri, virüs, parazit ve mantar gibi) maruz kalırlar. Hastalıklara sebep olan bu mikroplar rüzgâr veya daha da önemlisi yüzücüler tarafından havuza taşınırlar” diye konuştu.