Dikkat: Bu besinler cildinizin rengini değiştiriyor! Hangi yiyecekler hangi renkleri veriyor?

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME ÖNERİSİ
Cildinize renk veren bu doğal pigmentler sağlıklı bir beslenme düzeninin parçasıdır. Önemli olan, aşırıya kaçmadan, çeşitli meyve ve sebzeleri dengeli şekilde tüketmektir. Karotenemi veya likopenemi genellikle tehlikeli olmasa da, aşırı tüketim bazı sindirim sorunlarına yol açabilir. Renkli besinlerle dolu bir diyet, yalnızca sağlığınızı desteklemekle kalmaz, cildinizin doğal pigmentleriyle de adeta bir tabloya dönüşmesini sağlar.
New York Post'un "These foods can change the color of your skin if you eat too much" başlıklı haberinden derlenmiştir.