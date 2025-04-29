Depreme dayanıklı mobilya seçimi nasıl olmalı?

3- Yatak odasında yatağın konumunu doğru ayarlamak: Yatak odalarında dolapların yatağa mümkün olduğu kadar uzak konumlandırılması veya dolapların tavana sıfır mesafeye kadar yapılması gerekiyor ki, sarsıntı anında öne doğru devrilirken sıkışabilsin. Tabi bu dolapların taşıma kapasitesinin üzerine de çıkılmaması gerekiyor.

4- Tehlikeli mobilyaları engellemek: Camlı ürünler yerine farklı alternatifler kullanmak, sivri köşelerden uzak durmak, düşebilecek eşyaları yere yarın yerleştirmek deprem anında can kurtaracak ya da yaralanmayı engellemeye yardımcı olacaktır.