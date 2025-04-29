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Depreme dayanıklı mobilya seçimi nasıl olmalı?

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#Deprem#Depremde Can Güvenliği#Depreme Uygun Mobilya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 11:22

İstanbul'da yaşanan deprem, vatandaşları bir kez daha aynı korkuyla yüzleştirdi. Depremin ardından, iç mekân güvenliği ve mobilya seçimi konuları yeniden gündeme geldi. Özel bir üniversitede iç mekan tasarımı program başkanı olarak görev yapan Nermin Azizzade Jular, deprem anında güvenliği sağlayacak mobilya seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli faktörleri paylaştı.