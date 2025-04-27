Deprem sonrası en büyük tehditlerden biri yangın riski! Erken uyarı sistemleri hayati öneme sahip

Depremden sonra yangın nerelerde çıkabilir?
Deprem sonrasında yangın çıkma riski en çok doğalgaz sızıntısı ve patlamaları, elektrik kısa devreleri, kimyasal madde sızıntıları, araç yangınları ve ısıtma sistemlerinden kaynaklanabiliyor. Deprem sırasında boru hatlarının kırılması nedeniyle gaz sızıntısı yaşanabiliyor, İGDAŞ gibi kurumların deprem algılama sistemiyle ana vanaları kapattığı bilinse de bina içinde gaz akışını otomatik kesebilecek sistemlerin kurulması gerekiyor. Aksi halde, bina içinde sızan gaz bir kıvılcımla patlama ve yangına neden olabilir.