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Deprem sonrası en büyük tehditlerden biri yangın riski! Erken uyarı sistemleri hayati öneme sahip

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#Deprem#Deprem Sonrası#Depremde Yangın Riski
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 08:17

Depremin hemen ardından yaşanabilecek yangın tehlikesine ve alınması gereken önlemlere dikkat çeken İş Güvenliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, deprem sonrasında yangın çıkma riskinin en çok doğalgaz sızıntısı ve patlamaları, elektrik kısa devreleri, kimyasal madde sızıntıları, araç yangınları ve ısıtma sistemlerinden kaynaklanabileceğini anlattı. 