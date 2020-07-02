Deniz ve havuzda lens kullanımına dikkat! Bakın neye sebep oluyor

Reçeteli yüzme gözlükleri de bir seçenek olabilir Yüzme sırasında yüzme gözlüğü kullanmanın hem suyun göz ile temasını önlediğini hem de lensin gözden düşüp kaybolmasını engellediğini paylaşan Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Ayrıca başka bir seçenek de özel olarak tasarlanmış, kırma kusurunu düzelten, reçeteli yüzme gözlükleridir. Bu gözlükler normal günlük yaşamda kullandığınız gözlüklerin yüzme gözlüğü şeklinde tasarlanmış halidir. Bunların dezavantajı astigmatı genellikle düzeltmezler. Avantajı ise UV filtresi ihtiva ettikleri için yüzerken olası güneşe maruz kalmadan dolayı gözleri güneşin zararlı etkilerinde korurlar. Bazı markalar hazır olarak kırıcılığı düzelten optik özellikli yüzme gözlükleri üretmektedirler. Bu gözlüklerde değişik numara seçenekleri sunulmaktadırlar” açıklamasında bulundu. Bir başka alternatifin de bütün bunlarla uğraşmak istemeyenler için uygun kornea yapısı olması durumunda lazer ile kırma kusurunun düzeltilmesi olduğunu belirten Op. Dr. Yılmaz, “Bu durumda normal yaşamda olduğu gibi deniz ve havuzda da iyi görmek için kırma kusurunu düzelten lens veya gözlüğe ihtiyaç duyulmayacaktır” dedi.