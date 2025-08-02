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Deniz suyu toksinleri atıyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Deniz ve kumun faydaları say say bitmiyor

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#Deniz#Deniz Suyu#Denizin Faydası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 09:06

Bütünsel sağlık uzmanı Merve Tüfekçi Emre, deniz suyunun toksinlerden arındırıcı etkisinden dalga sesinin beyin dalgalarına olan yansımalarına, kumda yürüyüşün topraklama ve negatif enerjiyi temizleme faydalarına kadar en çok sorulan 15 konuyu yanıtladı.