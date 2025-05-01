×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Demir eksikliği sizi sessizce tüketiyor olabilir!

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Demir Eksikliğ#Demir Takviyesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 08:36

Demir eksikliği fark edilmeden ilerleyebilir ve halsizlik, yorgunluk, unutkanlık gibi sorunlara yol açabilir. Uzmanlar, özellikle kadınların, vejetaryen bireylerin ve sindirim sistemi problemi yaşayan kişilerin daha fazla risk altında olduğunu vurguluyor. Doğru beslenme ve tedavi yöntemleri ile bu eksikliğin önüne geçmek mümkün!