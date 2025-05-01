Demir eksikliği sizi sessizce tüketiyor olabilir!

BAĞIRSAK YA DA MİDE PROBLEMLERİNİN HABERCİSİ OLABİLİR

Menopoz sonrası dönemde veya erkek hastalarda demir eksikliğinin altında yatan farklı bir sağlık sorununun olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Demir, “Eğer vejetaryen olmayan bir bireyde demir eksikliği tespit ediliyorsa, mutlaka ileri tetkikler yapılmalıdır. Normal beslenen erkekler ve menopoz sonrası kadınlar da demir eksikliği beklemediğimiz bir durumdur ve bağırsak ya da mide problemlerinin habercisi olabilir” diye konuştu.