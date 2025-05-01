Demir eksikliği sizi sessizce tüketiyor olabilir!

ÖZELLİKLE KADINLAR KAN DEĞERLERİNİ DÜZENLİ KONTROL ETMELİ
Özellikle menopoz öncesi kadınların yılda en az bir kez demir seviyelerini ölçtürmeleri gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Demir, adet dönemlerinde kaybedilen demirin yerine konulmasının önemine dikkat çekti ve ekledi:
“Hastalar, demir eksikliği tedavisine başladıktan bir iki ay sonra kendilerini iyi hissettiklerinde tedaviyi yarıda bırakıyor. Ancak demir depoları tamamen dolmadan tedavi sonlandırılmamalıdır. Aksi takdirde demir eksikliği kısa sürede tekrarlayabilir” dedi.