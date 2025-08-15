Damarlarınız böyle görünüyorsa ciddiye alın! Sağlıksız damarlar hayatınıza mâl olabilir

Yanlış algı: Profesör Mark Whiteley, "İnsanlar varisli damarlar hakkında oldukça küçümseyici konuşurlar. Geçmişte bunlar tamamen kozmetik bir sorun olarak görülüyordu, ancak 1980'lerdeki araştırma değişimleri sayesinde durumun böyle olmadığını biliyoruz. Çoğu insan için büyük bir sorun olmasa da bazen kan pıhtıları veya bacak ülserleri gibi komplikasyonlara neden olabilirler” dedi.

Ne zaman doktora görünmeli? Bacaklarda ağrı, ağırlık hissi, kaşıntı veya yanma gibi belirtileriniz varsa veya kanama varsa acil bir randevu almalısınız.