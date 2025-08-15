Damarlarınız böyle görünüyorsa ciddiye alın! Sağlıksız damarlar hayatınıza mâl olabilir

Risk faktörleri: 60 yaşın üzerindeyseniz, varisli damarlarınız varsa, aşırı kiloluysanız veya daha önce bu durumu geçirdiyseniz DVT'ye yakalanma olasılığınız daha yüksektir.
Uzun vadeli etkileri: Uzun vadede, DVT derin damarlara da zarar verebilir. Genellikle ülserli, uzun süreli şişmiş, renk değiştirmiş bir bacakla sonuçlanabilir, buna post-trombotik sendrom denir.
Acil durumlar: DVT'niz olduğunu düşünüyorsanız acil bir doktor randevusu almalısınız veya şişlik, nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi belirtileriniz varsa acil servise gitmelisiniz.