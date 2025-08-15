×
Damarlarınız böyle görünüyorsa ciddiye alın! Sağlıksız damarlar hayatınıza mâl olabilir

#Damar Sağlığı#Varis#Derin Ven Trombozu
Beynimize, kalbimize, cildimize ve bağırsaklarımıza özen gösterirken, damarlarımızı genellikle hafife alırız. Oysa vücudumuzda binlerce kilometre uzunluğunda damar ağı bulunur ve bunların sağlıksız olması şiş ayaklar, bacak ülserleri, zonklayan ağrılar ve en şiddetli vakalarda ölüme yol açabilir.