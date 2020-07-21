Damar tıkanıklıklarını azaltıyor! Beynin daha verimli çalışması için...

Balık Somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar beyin gelişimi için önemli olan omega-3 yağ asidini içerdikleri için düzenli olarak tüketilmeleri çok önemlidir. Sinir iletiminin düzgün olabilmesi ve beyinde iltihaplanma riskinin en aza indirilmesinde de etkilidir.