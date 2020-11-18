D vitamininin önemi arttı! Pandemi döneminde ne kadar D vitamini alınmalı?

Çocuğunuzun vücut direncini artırın Sonbahar ve kış mevsiminde özellikle okula devam eden çocuklar yeteri kadar güneş ışığından yararlanamamaktadır. Özellikle bu mevsimlerde dışarı çıkılsa bile kapalı alanlar tercih edilmektedir. Bu da dolaylı olarak D vitamini eksikliğini beraberinde getirmektedir. Ayrıca koronavirüs nedeniyle evde kalmaya özen gösterilen bu dönemler de çocuklarda D vitamini ihtiyacını artırmaktadır. D vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığı bilinmelidir ve bu konu önemsenmelidir. Koronavirüsün D vitamini eksikliği olan hastalar ve bölgelerde daha ağır seyrettiği ile ilgili araştırmalar artmaktadır. D vitamininin antiviral etkileriyle ilgili çalışmalar da bulunmaktadır. D vitamini eksikliğinde grip, zatürre gibi diğer hastalıklara dair riskin arttığını da gösteren çalışmalar vardır. Bu nedenle bebek ve çocukların D vitamini desteği almaları önemsenmelidir. Yaz aylarında güneşte yeterince kalınsa bile kışın yeterli D vitamini sentezi yapılamadığından çocuklara özellikle sonbahar ve kış aylarında doktor kontrolünde D vitamini verilmesi uygundur.