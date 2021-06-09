Cushing sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Cushing sendromu nedenleri ve tedavisi
Cushing sendromu, kortizol hormonunun normalden fazla ve kontrol dışı yükselmesi sonucu meydana gelir. Hastalığın erken tanı ve tedavisi büyük önem taşıyor. Peki Cushing sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte Cushing sendromu nedenleri ve tedavisi...
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Cushing Sendromu, kanda kortizol hormonunun yükselmesi nedeniyle oluşan bir hastalık. Bu hastalığın en önemli belirtileri arasında; gövde şişmanlarken kollar ve bacakların incelmesi, kollarda ve bacaklarda oluşan mor renkteki izler gösterilebilir. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya, hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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Cushing sendromu belirtileri nelerdir?
Cushing sendromu, hemen hemen her organ ve dokuyu etkiler. Belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:
• Yüzde belirgin bir şişlik • Yanaklarda kırmızılık • Özellikle vücutta, gövde kısmında şişmanlık • Kol ve bacaklarda incelik • Karında, kol ve bacaklarda kırmızı-morumsu (erguvan rengi) çatlaklar • Oturma, kalkma, merdiven çıkma ve uzun yol yürümede zorlanma, üst bacakta ağrı • Kollarda ağrı • Kadınlarda adet düzensizliği • Yüksek tansiyon • Kemik erimesi • Kan şekeri düzensizliği
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Cushing sendromu nedenleri
Böbrek üstü bezi tarafından salgılanan kortizon hormonu, vücudun strese karşı kullandığı en önemli güç olarak kabul edilir. Ayrıca vücudun yağ ve karbonhidrat metabolizmasının düzenlenmesine yardımcı olur. Karbonhidratların ve yağların, özellikle açlık durumlarında kana karışmasını sağlayıp, şekere dönüşerek vücudun enerji ihtiyacını sağlar. Eğer kortizon üretimi normal ihtiyacın üzerinde olursa bu hormonu ilgilendiren Cushing sendromu gelişebilir.
Bazı hastalıklarda kullanılan kortizon ilaçları da Cushing sendromuna neden olabilir. Örneğin anevrizmalarda beyin ödemine karşı, birçok kanser tedavisinde kemoterapi protolllerinde; yaraların iyileşmesinde bağışıklığın baskılanması isteniyorsa, astım gibi hastalıkların tedavilerinde kortizon ilaçları kullanılabilir. Tedavi amaçlı kullanılan kortizon ilaçlarının bu rahatsızlığa neden olması için uzun süre ve genellikle yüksek dozda alınması gerektiği unutulmamalıdır.
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Tedavisi
Cushing sendromunun tanısı için öncelikle kortizon hormonunun fazla olmasına neden olan etmenler sorgulanır. Listenin başında da hastaların kullandığı ilaçlar gelir. Kesin tanı için kortizon ve ACHT hormonları kontrol edilir. Eğer hormon oranlarında anormal bir yükseklik belirlenirse bunun geçici bir durup olup olmadığı kontrol edilir. Kortizon hormonunun nereden salgılandığını bulmak için ayrıca test ve çeşitli görüntüleme yöntemlerinden de faydalanılır.