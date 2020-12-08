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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 15:53 | 

Çözümü var: Maske takarken gözlük camlarınız buğulanıyorsa…

Koronavirüs salgını nedeniyle maske takmak zorunlu hale geldi. Fakat gözlük kullananlar için maske takmanın bazı zorlukları var, bunlardan biri de gözlük camlarının buğulanması… Peki, bu durum nasıl önlenir? Maskeden buğulanan gözlük camları nasıl temizlenmeli? Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar; bu soruların yanıtını verdi, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

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Gözlük camlarının buğulanmasının nedeni; nefesimiz, terimiz veya havadaki su buharının nispeten soğuk olan gözlük camları ile temas edince buğu olarak gördüğümüz minik su damlacıklarına dönüşmesidir. Peki, gözlük camlarımızın buğulanmasını önlemek için neler yapabiliriz?

2Gözlük camlarınızı her sabah sıvı sabun ile yıkayın
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Gözlük camlarınızı her sabah sıvı sabun ile yıkayın

Sabah gözlüğünüzü takmadan önce, gözlük camınızın üstüne sıvı sabun sıkın. Elinizle camı ovalayın. Daha sonra su ile camdaki sabunu akıtın ama bu aşamada ovalamayın. Gözlük çerçevesini sallayarak fazla suyu camın üzerinden akıtın. Gözlük camlarının kendiliğinden kurumasını bekleyin ya da mikrofiber bir bez veya yumuşak bir havlu ile nazikçe (fazla ovalamadan) kurulayın. Maskeyi taktıktan sonra gözlük camlarınızın buğulanmadığını göreceksiniz. Bunun nedeni sabunlu suyun cam üzerinde ince bir film tabakası bırakması ve yüzey gerilimini düşürerek su moleküllerinin buğu tabakası oluşturmasını engellemesidir.

Camlarınıza hasar vermemek için diş macunu veya tıraş köpüğü gibi ürünler kullanmayın.

3Gözlük camına özel buğu önleyici sprey ya da bez kullanabilirsiniz
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Gözlük camına özel buğu önleyici sprey ya da bez kullanabilirsiniz

Her ne kadar gözlük camına özel üretilmiş olsa da, buğu önleyici spreyler uzun süreli kullanım sonunda gözlük camlarınızın kaplamalarını bozabilir. Buğu önleyici gözlük camı bezleri ise, cam kaplamaları açısından spreylere göre nispeten daha güvenlidir.

4Buğu önleyici kaplaması olan gözlük camları kullanın
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Buğu önleyici kaplaması olan gözlük camları kullanın

Gözlük camı alırken, buğu önleyici kaplaması olmasına dikkat edin. Buğu önleyici kaplamalar hem kışın soğuk-sıcak geçişlerinde yaşanan hem de pandemi nedeniyle maske kullanımının yarattığı buğulanma sorununu çözer.

5Maskenizin üst kısmını sıkılaştırın veya bant ile burnunuza yapıştın
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Maskenizin üst kısmını sıkılaştırın veya bant ile burnunuza yapıştın

Kullandığınız maskenin burun kısmında biçim verilebilir bir parça (tel) olmasına dikkat edin ve teli burnunuzun üstünde sıkılaştırın. Bu sayede maskenin üst kısmından gözlük camına ulaşan nefes miktarı ve dolayısıyla buğulanma azaltılabilir. Ayrıca maskenin üst kısmını bant ile burun üstüne yapıştırabilirsiniz.

6Gözlüklerinizi ayarlayın
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Gözlüklerinizi ayarlayın

Eğer gözlüklerinizin burun kısmında plaket varsa, plaketleri gözlüğü gözünüzden uzaklaştıracak şekilde ayarlayın. Bu sayede nefesiniz yüzünüz ile gözlük camı arasında sıkışıp kalmak yerine, camlardan uzağa doğru yönlenebilir. Ancak gözlük camlarını yüzünüzden fazla uzaklaştırmak da gözlük ayarını ve dolayısıyla görüşünüzü bozabilir. O nedenle plaket ayarlarını aşırıya kaçmadan yapmalısınız.

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