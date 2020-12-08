Çözümü var: Maske takarken gözlük camlarınız buğulanıyorsa…

Gözlük camlarınızı her sabah sıvı sabun ile yıkayın Sabah gözlüğünüzü takmadan önce, gözlük camınızın üstüne sıvı sabun sıkın. Elinizle camı ovalayın. Daha sonra su ile camdaki sabunu akıtın ama bu aşamada ovalamayın. Gözlük çerçevesini sallayarak fazla suyu camın üzerinden akıtın. Gözlük camlarının kendiliğinden kurumasını bekleyin ya da mikrofiber bir bez veya yumuşak bir havlu ile nazikçe (fazla ovalamadan) kurulayın. Maskeyi taktıktan sonra gözlük camlarınızın buğulanmadığını göreceksiniz. Bunun nedeni sabunlu suyun cam üzerinde ince bir film tabakası bırakması ve yüzey gerilimini düşürerek su moleküllerinin buğu tabakası oluşturmasını engellemesidir.



Camlarınıza hasar vermemek için diş macunu veya tıraş köpüğü gibi ürünler kullanmayın.