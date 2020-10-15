COVID-19’da hangi test ne kadar güvenilir? PCR ve antikor testleri hakkında merak edilenler…

PCR testi evde de uygulanabilir Hastalık şüphesi olan kişilerin evde izole olması, koronavirüsün yayılmaması ve hastalığın kontrol altına alınması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle evinden çıkmak istemeyen ve hastaneye gidemeyen kişilerin evinde ya da bulundukları ortamda kendi kendine sürüntü örneği alarak PCR testi yaptırmaları gibi bir ihtiyaç doğmuştur. Evde PCR Test kitleri, kişinin kendisinin boğaz ve burnundan örnek alarak, bunu kutu içerisinde laboratuvara göndermesi, sonuçları da online olarak öğrenebilmesine imkan sağlamaktadır. Evde izolasyon sürecine destek veren ve böylece infekte olacak kişi sayısının artışını önleyen bu testler, hızlı tanı konulmasına da olarak tanımaktadır. Evde PCR testleri güvenilirliği ile hızlı tanı kitlerinden ayrışmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, örneklerin doğru ve hijyenik şekilde ve de başkalarına bulaşmaya engel olacak önlemler doğrultusunda alınmasıdır. Örneği alan kişinin çevresinde mümkünse başka kişiler bulunmamalıdır. Testlerin doğru sonuç verebilmesi için örnekler belirtilen adımlara uyularak alınmalıdır.