Covid-19 belirtisi ile karışabiliyor! En belirgin özelliği...

Her boğaz ağrısı Covid-19 belirtisi olmayabilir ama… Covid-19 solunum yolu ile bulaşan ve ilk yerleşim yeri üst solunum yolları ve özellikle boğaz bölgesi olan bir enfeksiyon olduğu için herhangi bir mikrop sonucu gelişen farenjitte oluşan belirtiler yine Covid-19’da da meydana gelebilmektedir. Hastanın hissettiği belirtiler ile bu iki hastalığı ayırt edebilmesi mümkün değildir, bu yüzden mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır. Boğaz ağrısıyla kulak burun boğaz hastalıkları bölümüne başvuran bir hastanın Covid-19 olduğu veya olmadığı sadece boğazın görünümünden anlaşılması mümkün değildir. Eğer hastada boğaz tahrişi varsa ve bu tahriş; burun tıkanıklığı, reflü, alerji ve bademciklerin alınmasından dolayı kaynaklanmıyorsa ayrıca enfeksiyon bulgularının olduğu düşünülüyorsa bu kez ek olarak hangi belirtilerin görüldüğüne bakılmaktadır.