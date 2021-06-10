Çörek otu zayıflatır mı? Çörek otunun vücuda etkileri

Çörek otu zayıflatır mı? Çörek otu, zayıflamaya doğrudan yardımcı olmaz. Ancak zayıflama sürecinde tüketilmesinde herhangi bir problem yoktur, aksine faydalıdır; çünkü içerisinde nigellon, Omega-3 ve Omega-6 doymamış yağ asitleri bulunur. Bu nedenle de metabolizma ve bağırsakları çalıştırır. Tokluk hissini en üst düzeyde tutarak, gereğinden fazla enerji alımını önler.