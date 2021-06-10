Çörek otu zayıflatır mı? Çörek otunun vücuda etkileri
Çörek otunun vücuda pek çok yararı var. Mutfaklarda sık sık kullanılan bu bitki bazı rahatsızlıklara da iyi geliyor. Öksürüğe iyi geliyor, bağırsakları çalıştırıyor... Peki çörek otu zayıflatır mı? İşte çörek otunun vücuda etkileri...
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Çörek otu, yaklaşık 14 kadar türü olan, daha çok Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen, tek yıllık otsu bir bitkidir. Bitkinin bir kapsül kesesinde gelişen tohumlarında, yağ ve protein bulunur. Kendine has kokusu olan sert tohumlar, baharat olarak mutfaklarda, özellikle unlu mamullerde kullanılır.
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Uzakdoğu ve Orta Asya geleneksel tıbbında asırlardır nefes darlığı, bronşit, kuvvetli öksürük ve nezle gibi hastalıkların tedavisi için yağ buharının solunması yöntemi uygulanır. Sıcak ve korunmasız ortamlarda ise yakılan çörek otu tütsüsü, böceklerin yaklaşmasını engeller. Diyetisyen Deniz Zünbülcan, çörek otunun faydalarını ve zayıflamaya etkisini anlattı.
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Çörek otunun faydaları
Öksürük, nefes darlığı ve bronşit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.
İçindeki B1, B2 ve B6 vitaminleri sayesinde karaciğeri temizler, alkolün kötü etkilerini azaltır.
A, E ve C vitaminlerinden dolayı antioksidan üretimine destek vererek toksinleri atar.
Düzenli kullanımda kan şekerini düşürür.
Kalsiyum, sodyum, potasyum, demir, çinko, fosfor sayesinde hücre yenilenmesine destek olur.
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Çörek otu zayıflatır mı?
Çörek otu, zayıflamaya doğrudan yardımcı olmaz. Ancak zayıflama sürecinde tüketilmesinde herhangi bir problem yoktur, aksine faydalıdır; çünkü içerisinde nigellon, Omega-3 ve Omega-6 doymamış yağ asitleri bulunur. Bu nedenle de metabolizma ve bağırsakları çalıştırır. Tokluk hissini en üst düzeyde tutarak, gereğinden fazla enerji alımını önler.