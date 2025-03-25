Çöl tozu alarmı! Akciğerlerdeki dokuya zarar verebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan hava durumu raporuna göre sıcaklıklar, 25 dereceye kadar çıkacak. Ancak yayınlanan raporda, çöl tozuna da dikkat çekildi ve vatandaşlar uyarıldı.
Havanın kalitesinin bozulmasına ve özellikle solunum yolu hastalıklarının artmasına neden olan bu durum, endişeleri de beraberinde getirdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, çöl tozundan nasıl korunmamız gerektiği ve bu dönemde nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında önemli uyarılarda bulundu.