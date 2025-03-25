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Çöl tozu alarmı! Akciğerlerdeki dokuya zarar verebilir

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#Sağlık#Hava Kirliliği#Çöl Tozu
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 12:17

Türkiye’yi etkisi altına alması beklenen çöl tozu, hava kalitesini düşürerek solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor, akciğerlerdeki dokuya zarar verebilir. Bu dönemde özellikle astım ve KOAH başta olmak üzere risk grubundaki bireylerin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, çöl tozunun sağlık üzerindeki etkileri ve korunma yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.