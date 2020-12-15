Çok yaygın bir alışkanlık… Parmak çıtlatmak zararlı mı?

Yaşlı nüfus üzerinde yapılan kapsamlı bir çalışmada, parmak çıtlatma alışkanlığı bulunan ve bulunmayanların parmak eklemleri incelendiğinde, kıkırdak aşınması (kireçlenme) açısından bir fark bulunmadığı görülmüştür. Fakat her ne kadar eklem aşınması açısından bir etken olmasa da parmak çıtlatma alışkanlığı bulunanlarda tutma gücünde az da olsa azalma olduğu bilinen bir gerçektir.