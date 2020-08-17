Çok yağlı ama bir o kadar faydalı…Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz

Bitter çikolata Her zaman bir ön yargıyla yaklaşılan çikolata aslında sanıldığının aksine dengeli bir şekilde tüketildiğinde bir çok faydası vardır. Özellikle bitter çikolata tam bir vitamin deposudur, yüksek oranda kakaoya sahip bitter çikolata lif, demir, magnezyum, bakır,çinko ve fosfor bakımından oldukça zengin. Ayrıca kan şekerini dengelemek için de iyi bir besindir.