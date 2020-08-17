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GeriSağlık Çok yağlı ama bir o kadar faydalı…Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz
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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Pixabay, Pexels
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 17:15,

Çok yağlı ama bir o kadar faydalı…Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz

Bilinenin aksine tüm yağlar zararlı değildir, bazı besinlerden elde edilen doymamış yağları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

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İşte faydalı yağlar içeren besinlerin listesi…

3Susam
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Susam

Uzmanlar büyüme çağındaki çocukların süt ve süt ürünleri, kuru yemişlerin yanı sıra susam tüketmelerini öneriyor. Kemik erimesi, ağız ve diş sağlığı, çilt bakım ve sağlık alanında birçok soruna iyi geldiği gibi içindeki doymamış yağ sayesinde gelişme çağındaki çocukların kemiklerini de güçlendiriyor.

4Çam fıstığı
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Çam fıstığı

Bir omega-6 doymamış yağ asidi olup, omega-6 grubu temel yağ asitleri vücutta; enerji üretimi, kan akışındaki oksijenin yayınımı, hemoglobin üretimi ve kolesterol seviyelerinin düşürülmesi, beyin ve sinir dokularının gelişimi, hücre zarında sıvı geçişlerinin kontrolü ve insülini dengeler.

5Bitter çikolata
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Bitter çikolata

Her zaman bir ön yargıyla yaklaşılan çikolata aslında sanıldığının aksine dengeli bir şekilde tüketildiğinde bir çok faydası vardır. Özellikle bitter çikolata tam bir vitamin deposudur, yüksek oranda kakaoya sahip bitter çikolata lif, demir, magnezyum, bakır,çinko ve fosfor bakımından oldukça zengin. Ayrıca kan şekerini dengelemek için de iyi bir besindir.

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Avakado yağlı bir besin olduğu için düşük miktarda tüketilmekte ancak doymamış yağa sahip olduğundan kolestrol seviyesini düşürür, anemi riskini azaltır ve cilt sağlığını korur.

7Avakado
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Avakado

A, B, C, E ve K vitaminleri bakımından oldukça zengindir.

8Soya fasulyesi yağı
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Soya fasulyesi yağı

Doymamış yağ asidi çok fazla olan ve soya fasulyesinden elde edilen soya fasulyesi yağı alternatif diğer yağlar arasında. Diyette ve dengeli beslenmede faydası büyük olan soya yağı uzmanlar tarafından öneriliyor.

9Pikan cevizi
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Pikan cevizi

İçinde çok yüksek miktarda tokoferoller bulunur. Kansere karşı direnci arttırır ve cildin gençleşmesini sağlar.

10Zeytinyağı
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Zeytinyağı

Son zamanlarda çok fazla tüketilen zeytinyağının faydalarını saymakla bitmez. Beslenme başta olmak üzere birçok kozmetik üründe de kullanılan zeytinyağı kalp sağlığı, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında faydalı olduğu gibi şeker hastalığını da dengeleyen biz zenginliğe sahip.

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E ve K vitaminleri bakımından çok zengin olan zeytinyağı cilt bakımı, saç ve deri dökülmesine çok faydalıdır.

12Chia tohumu
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Chia tohumu

Barındırdığı yüksek lif ve protein oranıyla sağlıklı beslenmek isteyenler Chia tohumunu tüketiyor. Faydalı bir yağa sahip olan chia tohumu zayıflama konusunda da yardımcı oluyor.

13Yer fıstığı
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Yer fıstığı

Yer fıstığını doymamış bir yağa sahiptir. Başta kanser, meme kanseri, mide yanması, gastrit ve mide ekşimesine iyi geliyor. kandaki şeker oranın dengelediği gibi enerji veren bir yağdır.

14Yağlı balık
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Yağlı balık

Uzmanlar doymamış yağı sayesinde sağlıklı bir besin olan balığın sürekli tüketilmesini önerir. Özellikle kalp sağlığını koruyan omega-3 yağı bakımından somon, ton, sardalya, ringa, alabalık, morina, uskumru, kefal ve barbunya balıkları sık sık tüketilmelidir. Alzheimer riskini azaltır ve kemikleri güçlendirir.

15Kanola yağı
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Kanola yağı

Doymuş yağ oranı kanola yağında % 7 miktarındadır. Kanola yağındaki doymuş yağ miktarının az olması yemeklerde tüketilmesi öneriliyor. Kalp damar sağlığına ve kollestrolü koruyor.

16Keten tohumu
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Keten tohumu

Salata, yoğurtlu mezeler ve ekmek yapımında kullanılan keten tohumu barındırdığı yağ ile sağlıklı bir besindir. Sahip olduğu lif sayesinde kabızlık ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor.

17Kuruyemişler
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Kuruyemişler

Diyetisyenler bu güne kadar diyetlerde kilo alma korkusuyla tüketilmeyen kuru yemişlerin tüketilmesini öneriyor. Özellikle obezite ve kalp hastalıklarını önlediği belirtilmekte, E vitamine sahip olan kuru yemişleri içerisindeki sağlıklı yağlarından faydalanmak için tüketilmelidir.

18Kabak çekirdeği
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Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği, kalp sağlığına, diyabete iyi geldiği gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ve tüketilmesi gereken bir yağa sahiptir.

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