Çok yağlı ama bir o kadar faydalı…Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz
Bilinenin aksine tüm yağlar zararlı değildir, bazı besinlerden elde edilen doymamış yağları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2
Abone Ol
İşte faydalı yağlar içeren besinlerin listesi…
3
Abone Ol
Susam
Uzmanlar büyüme çağındaki çocukların süt ve süt ürünleri, kuru yemişlerin yanı sıra susam tüketmelerini öneriyor. Kemik erimesi, ağız ve diş sağlığı, çilt bakım ve sağlık alanında birçok soruna iyi geldiği gibi içindeki doymamış yağ sayesinde gelişme çağındaki çocukların kemiklerini de güçlendiriyor.
4
Abone Ol
Çam fıstığı
Bir omega-6 doymamış yağ asidi olup, omega-6 grubu temel yağ asitleri vücutta; enerji üretimi, kan akışındaki oksijenin yayınımı, hemoglobin üretimi ve kolesterol seviyelerinin düşürülmesi, beyin ve sinir dokularının gelişimi, hücre zarında sıvı geçişlerinin kontrolü ve insülini dengeler.
5
Abone Ol
Bitter çikolata
Her zaman bir ön yargıyla yaklaşılan çikolata aslında sanıldığının aksine dengeli bir şekilde tüketildiğinde bir çok faydası vardır. Özellikle bitter çikolata tam bir vitamin deposudur, yüksek oranda kakaoya sahip bitter çikolata lif, demir, magnezyum, bakır,çinko ve fosfor bakımından oldukça zengin. Ayrıca kan şekerini dengelemek için de iyi bir besindir.
6
Abone Ol
Avakado yağlı bir besin olduğu için düşük miktarda tüketilmekte ancak doymamış yağa sahip olduğundan kolestrol seviyesini düşürür, anemi riskini azaltır ve cilt sağlığını korur.
7
Abone Ol
Avakado
A, B, C, E ve K vitaminleri bakımından oldukça zengindir.
8
Abone Ol
Soya fasulyesi yağı
Doymamış yağ asidi çok fazla olan ve soya fasulyesinden elde edilen soya fasulyesi yağı alternatif diğer yağlar arasında. Diyette ve dengeli beslenmede faydası büyük olan soya yağı uzmanlar tarafından öneriliyor.
9
Abone Ol
Pikan cevizi
İçinde çok yüksek miktarda tokoferoller bulunur. Kansere karşı direnci arttırır ve cildin gençleşmesini sağlar.
10
Abone Ol
Zeytinyağı
Son zamanlarda çok fazla tüketilen zeytinyağının faydalarını saymakla bitmez. Beslenme başta olmak üzere birçok kozmetik üründe de kullanılan zeytinyağı kalp sağlığı, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında faydalı olduğu gibi şeker hastalığını da dengeleyen biz zenginliğe sahip.
11
Abone Ol
E ve K vitaminleri bakımından çok zengin olan zeytinyağı cilt bakımı, saç ve deri dökülmesine çok faydalıdır.
12
Abone Ol
Chia tohumu
Barındırdığı yüksek lif ve protein oranıyla sağlıklı beslenmek isteyenler Chia tohumunu tüketiyor. Faydalı bir yağa sahip olan chia tohumu zayıflama konusunda da yardımcı oluyor.
13
Abone Ol
Yer fıstığı
Yer fıstığını doymamış bir yağa sahiptir. Başta kanser, meme kanseri, mide yanması, gastrit ve mide ekşimesine iyi geliyor. kandaki şeker oranın dengelediği gibi enerji veren bir yağdır.
14
Abone Ol
Yağlı balık
Uzmanlar doymamış yağı sayesinde sağlıklı bir besin olan balığın sürekli tüketilmesini önerir. Özellikle kalp sağlığını koruyan omega-3 yağı bakımından somon, ton, sardalya, ringa, alabalık, morina, uskumru, kefal ve barbunya balıkları sık sık tüketilmelidir. Alzheimer riskini azaltır ve kemikleri güçlendirir.
15
Abone Ol
Kanola yağı
Doymuş yağ oranı kanola yağında % 7 miktarındadır. Kanola yağındaki doymuş yağ miktarının az olması yemeklerde tüketilmesi öneriliyor. Kalp damar sağlığına ve kollestrolü koruyor.
16
Abone Ol
Keten tohumu
Salata, yoğurtlu mezeler ve ekmek yapımında kullanılan keten tohumu barındırdığı yağ ile sağlıklı bir besindir. Sahip olduğu lif sayesinde kabızlık ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor.
17
Abone Ol
Kuruyemişler
Diyetisyenler bu güne kadar diyetlerde kilo alma korkusuyla tüketilmeyen kuru yemişlerin tüketilmesini öneriyor. Özellikle obezite ve kalp hastalıklarını önlediği belirtilmekte, E vitamine sahip olan kuru yemişleri içerisindeki sağlıklı yağlarından faydalanmak için tüketilmelidir.
18
Abone Ol
Kabak çekirdeği
Kabak çekirdeği, kalp sağlığına, diyabete iyi geldiği gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ve tüketilmesi gereken bir yağa sahiptir.