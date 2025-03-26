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Çok fazla bilinmiyor ama en güçlü kaynaklarından biri o! Vücutta neden önemli, yetersizliği nasıl anlaşılır?

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#Sağlık#Yaşam#Kalsiyum
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 12:38

İnsan sağlığı için en önemli mikrobesinlerden biri olan kalsiyum hakkında merak edilenler...