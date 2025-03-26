Çok fazla bilinmiyor ama en güçlü kaynaklarından biri o! Vücutta neden önemli, yetersizliği nasıl anlaşılır?

Süt, Yoğurt, Peynir
100 mililitre süt 130 miligram, 100 gram yoğurt 110 miligram, 5 gram parmesan peyniri 55 miligram kalsiyum içerir
İnek sütü yulaf sütü gibi bitkisel alternatiflere kıyasla çok daha fazla kalsiyum içerir. Ancak piyasada kalsiyum açısından güçlendirilmiş bitkisel sütler de bulunuyor. Yoğurtlara gelince, yağsız ya da az yağlı yoğurtlardaki kalsiyum miktarı tam yağlı yoğurtlarla aynı. Üstelik yoğurt bağırsaklardaki bakterileri besleyen probiyotik etkiye sahip. Stephenson, yoğurdun sindiriminin de sütten daha kolay olduğunu, bu nedenle gün içinde daha fazla tüketilebileceğini vurguladı. Stephenson, kalsiyum alımı için sert, yıllanmış peynirlerin tercih edilmesinin daha doğru olduğunu da vurguladı ve parmesanı örnek gösterdi.