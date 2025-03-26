Çok fazla bilinmiyor ama en güçlü kaynaklarından biri o! Vücutta neden önemli, yetersizliği nasıl anlaşılır?

Kalsiyumun en iyi kaynakları süt ürünleri ve yeşil yapraklı sebzeler. Yaşlı kadınlarda ostoporoz riskinden bahsettik ancak genç kadınların da kalsiyum yetersizliğine karşı dikkatli olması gerekiyor. The Telegraph'a konuşan Rhian Stephenson, İngiltere'de kalsiyum alım oranı en düşük kitlenin 20-29 yaş arası kadınlar olduğunu belirtti. Bunun iki sebebi var. Birincisi kadınlar, süt ürünlerinden kaçınmaya erkeklere kıyasla daha eğilimli oluyor. İkincisi de o yaş grubundaki bireylerin sebze tüketimi de oldukça sınırlı oluyor.

Peki kalsiyumun tüm faydalarını alabilmek için ne kadar yemeliyiz? Kalsiyum yetersizliğimiz olduğunu nasıl anlayabiliriz?