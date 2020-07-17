Çok eşli cinsel yaşam HPV riski taşıyor

Önleme açısından HPV aşısı yapıldığını söyleyen Dr. Akkurt, “HPV vücuda bir kez girdiğinde hücreler içine yerleşerek dönemsel olarak tekrarlayan enfeksiyona yol açabilir. Kuluçka süresi virüsün tipine göre iki ay ile altı yıl arasında değişebilmektedir. Bu nedenle HPV bulgusu olan bireylerin partnerlerinin de herhangi bir şikayetleri henüz olmasa bile tedavi edilmesi gerekir.” diyor.