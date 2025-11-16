Çok basit ama çok etkili! Sadece 15 dakikalık yürüyüş bile ömrü uzatıyor

İNSANLARIN YÜZDE 80’İ YETERLİ DÜZEYDE AKTİF DEĞİL

Yürüyüş, neredeyse herkes için en yaygın fiziksel aktivite olabilir. Ancak çoğumuz bunu çok az yapıyoruz. Mevcut fiziksel aktivite kılavuzları, tempolu yürüyüşü içerecek şekilde, haftada 150 dakika orta düzeyde aktivite öneriyor.

Ancak Stamatakis, "İnsanların yüzde 75 ila 80'i yetersiz düzeyde aktif. Yani bu kılavuzlara uymuyorlar. Oldukça azı ise neredeyse hiç egzersiz yapmıyor” diye konuştu.