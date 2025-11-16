Çok basit ama çok etkili! Sadece 15 dakikalık yürüyüş bile ömrü uzatıyor

Etkiler, en az yürüyen kişilerde de en belirgindi. Çoğu gün 5.000'den az adım atan ancak bu adımların bir kısmını 10 veya 15 dakikalık daha uzun yürüyüşlere ayıran kişiler, günde yaklaşık 8.000 adım atan ve yine aynı şekilde 15 dakika yürüyen kişilere kıyasla kalp hastalığı ve erken ölüm risklerinde nispeten daha büyük azalmalar gösterdi.
Başka bir deyişle, nadiren yürüyen ancak bazen daha uzun yürüyen kişiler, bu uzun yürüyüşlerden genellikle daha fazla yürüyen kişilere göre daha fazla verim aldılar.