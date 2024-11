Sonuç olarak, moda endüstrisinde toksik kimyasalların varlığı hem çevresel hem de sağlık açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Tüketici bilincinin artırılması, markaların daha güvenli ve sürdürülebilir ürünler sunmaları için teşvik edilmesi, bu sorunun çözümünde önemli bir adım olarak görülüyor.



Business Insider'ın 'Fast fashion is made with alarmingly high amounts of toxic chemicals, say authorities. 5 substances can affect your immune system' başlıklı haberinden derlenmiştir.