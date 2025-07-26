Çocukluk döneminde sık görülüyor! Omurga eğriliği hakkında bilmeniz gerekenler

Omurga eğriliği nedir?

Omurga eğriliği, omurganın normaldeki dik duruşundan saparak yana doğru veya çapraz eğrilikler oluşturmasıdır. En yaygın türü skolyozdur. Ayrıca, omurganın öne veya arkaya doğru eğrildiği kifoz ve lordoz gibi durumlar da vardır, ancak bunlar genellikle eğrilik olarak değil, duruş bozukluğu olarak değerlendirilir.