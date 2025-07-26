Çocukluk döneminde sık görülüyor! Omurga eğriliği hakkında bilmeniz gerekenler

Fiziksel aktivite: Düzenli egzersiz ve spor, kasları güçlendirir ve duruşu destekler.
Erken müdahale: Belirtiler fark edildiğinde, gecikmeden uzmanlara başvurmak önemlidir.
Omurga eğriliği, erken teşhis ve uygun tedavi ile kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitenizi olumsuz etkilemez hale getirilebilir. Bu nedenle, özellikle büyüme çağındaki çocukların ve gençlerin omurga sağlığına dikkat etmeleri, düzenli kontroller ve bilinçli duruş alışkanlıkları geliştirmeleri büyük önem taşır. Unutmayın, sağlıklı bir omurga, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir.