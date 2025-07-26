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Çocukluk döneminde sık görülüyor! Omurga eğriliği hakkında bilmeniz gerekenler

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 12:30

Omurga sağlığı, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde fark edilmeden ilerleyebilecek skolyoz gibi eğriliklerle tehdit altına girebilir. Erken teşhis, ilerlemenin durdurulmasında kilit rol oynar. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmed Heydar, omurga eğrilikleri ve skolyoz hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için anlattı.