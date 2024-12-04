Çocukluk çağı travması yaşadığınızı gösteren 5 işaret… Çoğu kişi bunun farkında bile değil

3- SAHTEKÂRLIK SENDROMU

Cohen, çocukluk travması yaşayan bireylerin sıklıkla “aşağılık kompleksi” veya “sahtekârlık sendromu” yaşayabildiğini vurguluyor. Bu durum, bireylerin kendilerini yetersiz hissetmelerine ve başkaları karşısında sürekli bir kaygı içinde olmalarına neden olabiliyor.



Sahtekârlık sendromu, bireylerin başarılarını ve yeterliliklerini içselleştirememeleri sonucunda ortaya çıkabiliyor; bu da onları, başkalarının kendilerinden daha yetkin olduğuna dair rahatsız edici bir inançla baş başa bırakabiliyor. Bu psikolojik durum, bireylerin kendi değerlerini sorgulamalarına yol açabiliyor.