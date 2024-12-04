Çocukluk çağı travması yaşadığınızı gösteren 5 işaret… Çoğu kişi bunun farkında bile değil

2- DUYGULARINIZI PAYLAŞMADA ZORLUK
Duygularını etkili bir şekilde ifade etmekte zorluk çeken bireyler, bu konuda nasıl bir yol izleyeceklerini bilmediklerinden belirsizlik içinde kalabiliyorlar. Çocukluk döneminde bakıcılarının ilgisizliği, bu kişilerin duygularını paylaşmaktan kaçınmalarına neden olabiliyor.
Bu durum, bireylerin hislerini bastırmalarına ve içe kapanmalarına yol açabiliyor. Sonuç olarak, bu kişiler, kendilerini nasıl hissettiklerini açıklamakta zorluk yaşayarak, çevreleriyle sağlıklı iletişim kurma becerilerinde ciddi aksaklıklar yaşayabiliyorlar.