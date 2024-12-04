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Çocukluk çağı travması yaşadığınızı gösteren 5 işaret… Çoğu kişi bunun farkında bile değil

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#Sağlık#Çocukluk Çağı Travması#Terapi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 08:35

Çocukluk travmasının etkileri, bireylerin duygusal ve sosyal yaşamlarını derinden etkileyebiliyor. Terapi de bu olumsuz deneyimlerin üstesinden gelmek ve sağlıklı ilişkiler kurmak için önemli bir yol sunuyor. Aile terapisti Logan Cohen bir kişinin çocukluk travması yaşayıp yaşamadığını gösteren beş gizli işareti açıkladı. İşte detaylar…