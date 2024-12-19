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Çocuklu evde bulunması gereken 7 ilaç

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#Çocuk İlaçları#Çocuklu Evde Olması Gereken İlaçlar#İlaç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 13:59

Çocukların aileye katılmasıyla evdeki ‘acil’ durumların tanımı da değişebiliyor. Çocuklu evde sıkça yaşanabilecek ateşli durumlar, ev kazaları ve alerjiler için hızlı müdahale gerekebildiğini paylaşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sokullu, “Ailenin küçük üyeleri, evde her an beklenmedik kazalarla ya da acil sağlık durumlarıyla karşılaşabilir. Bu gibi olası durumlar için evde belirli ilaçların el altında bulunması ebeveynler için hayatı kolaylaştırabilir” dedi, çocuklu her evde olması gereken ilaçları ve dikkat edilecek önemli hususları paylaştı.