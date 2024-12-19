Çocuklu evde bulunması gereken 7 ilaç

3- Alerji ilaçları

Çocuğun daha önce yaşadığı alerjik bir reaksiyon varsa özellikle doktorun tavsiye ettiği alerji şurupları veya kremlerinin evde bulundurulması kıymetli. Gıda alerjileri, sinek ve böcek ısırıkları veya arı sokmalarından sonra kızarma ve kabarma varsa doktora ulaşana kadar ilk müdahaleyi evde yapmak zaman kazandırır.

Hayatı tehdit eden, solunum sıkıntısı yaratabilen veya düzenli ilaç kullanımını gerektiren şiddetli alerjiler varsa seyahatlerde gerekli ilaçların çocuğun yanında bulunması için doktordan mutlaka reçete alınmalı.