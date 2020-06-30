Çocuklarla iletişim nasıl kurulmalı?

Yanında olduğunuzu hissettirin Çocuğun yaşadığı olumsuz bir durumu, yaptığı bir yanlışı ailesiyle korkmadan paylaşabilmesi için ailenin yaklaşımı ve tepkileri çok önemlidir. Bu nedenle her ne olursa olsun yargılamadan, cezalandırmadan çocuğu dinlemeli, ailen olarak biz senin yanındayız, seni anlıyoruz mesajını çocuğa vermelisiniz. Aksi halde çocuk korktuğu için sır saklamaya başlar ve bu durum aile içi iletişiminde kopukluklara sebep olur.