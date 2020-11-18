Çocuklarınız bunlara bayılacak... Örgü hırka ve bere takımı yapımı
Havaların da soğumasıyla yün ipler ve örgü şişleri ortaya çıkmaya başladı. Sadece bu iki malzeme ile hazırlarından farklı harika şeyler yapabilirsiniz. Yelekten, elbiseye çocuklarınız için birçok farklı şey örebilirsiniz. İşte kız çocuklarını mutlu etmek için yapabileceğiniz şapka ve hırka takımının yapılışı…
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Zerrin Kuban Kaya pembe bebek hırkası ve şapkasının yapımını Derya Baykal'la Gülümse'de gösterdi.
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3,5 numara şiş kullanarak yapabileceğiniz hırka ve şapka için dilediğiniz renk yün tercih edebilirsiniz. Havaların da soğumasıyla birlikte örgü hırkalar önem kazanmaya başladı. Tıpkı hazır alınmış gibi örmeniz de mümkün.
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Klasik yakadan başlanan hırka örgüsü gibi başlayacağınız bu örgüde en önemli detay ise arka tarafındaki kahve çekirdeği örneği. Hırkaya şıklık katacak bu örnek ise çok basit.
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Sırtındaki aynı detayları kollarının alt kısımlarında da kullanabilir ve farklılık katabilirsiniz. İki kola da uygulayacağınız kahve çekirdeği örneğini 3 sıra yapmanı yeterli olacaktır.
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Farklı düğmelerle de hırkayı süsleyip, çocukların da daha sevebileceği hale getirebilirsiniz. Kız çocuklarının bayılacağı bu hırkayı kendiniz için de örebilir, anne kız kombini yapabilirsiniz.
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Etek ve elbiselerin üzerine giydirebilirsiniz. Hatta uyum yakalayabilmek için aynı renklerle bir de şapka örebilirsiniz.
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Eski dönem şapkalarına benzeyen bu şapka, kız çocuklarının güzel saçlarıyla uyum yakalayacak. 1 yaşlarında çocuklar için 91 ilmek ile başlayabileceğiniz şapkayı daha da büyütebilir ve her yaştaki çocuklarınıza örebilirsiniz.
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Altta bulunan bağlama detayı da şapkanın en güzel tarafı diyebiliriz. Hem şıklık katıp hem de çocuklarınızın başından düşmemesini sağlayan bu detayı da sonradan ekliyorsunuz.
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Her tarafı farklı detaylar içeren bu şapkada çocukların en seveceği detay şüphesiz ki arka tarafındaki kulakçıklar. Yine hırkada olduğu gibi kahve çekirdeği örneği detaylarını kullanacağınız bu şapkaya çocuklarınız bayılacak.
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Kulakçıkların uçlarında bulunan ponponlar ise çocuklarınızın beğenisini toplayacak.