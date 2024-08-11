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Çocukların yiyeceklere olan ilgisini artırmak için renkli tabaklar hazırlayın

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#Sağlıklı Beslenme#Çocuklar İçin Beslenme Önerileri#Çocuklar İçin Yaratıcı Tabaklar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 13:46

Çocuklar için sağlıklı ve eğlenceli beslenme yöntemleri hakkında tüyolar veren Diyetisyen Mehtap Yakut Yiğit, çocukların yiyeceklere olan ilgisini artırmak için renkli ve çeşitli tabaklar hazırlanması gerektiğini söyledi.