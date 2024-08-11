Çocukların yiyeceklere olan ilgisini artırmak için renkli tabaklar hazırlayın

Renkli tabaklar, yaratıcı sunumlar, yemek hazırlama sürecine dahil etme, düzenli aile yemekleri ve sağlıklı atıştırmalıklar gibi yöntemler, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olur.

Ebeveynlerin, çocuklarına sağlıklı beslenme konusunda örnek olması ve bu süreci eğlenceli hale getirmesi, çocukların uzun vadede sağlıklı bireyler olarak yaşamalarını sağlar. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını erken yaşlarda edinmek, çocukların hem şimdi hem de gelecekte sağlıklı bir yaşam sürmelerini destekler.” dedi.