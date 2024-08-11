Çocukların yiyeceklere olan ilgisini artırmak için renkli tabaklar hazırlayın

Çocuklar için temel besin grupları
Proteinler, kasların ve dokuların büyümesi ve onarımı için gereklidir. Et, balık, yumurta, süt ürünleri, baklagiller ve kuruyemişler, protein açısından zengin gıdalardır.
Karbonhidratlar, çocukların enerji ihtiyaçlarını karşılar. Tam tahıllar, meyveler, sebzeler ve baklagiller, sağlıklı karbonhidrat kaynaklarıdır.
Sağlıklı yağlar, beyin gelişimi ve hormon üretimi için önemlidir. Avokado, zeytinyağı, fındık ve tohumlar, sağlıklı yağ kaynaklarıdır.
Vitaminler ve mineraller, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlar. Sebzeler, meyveler, süt ürünleri ve tam tahıllar, bu besin maddelerini sağlar.