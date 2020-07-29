Çocukların göz sağlığını bozan 5 yaz tehlikesi

Güneş ışınları Yaz aylarında artan ultraviyole ışınları gözlere doğrudan zarar verebiliyor. Prof. Dr. Özgül Altıntaş, zararlı ışınların en sık, gözün beyazı üzerinde pinguequla denilen kalıcı kabarık bir tabaka oluşturduğunu belirterek, “Dışarıdan da görülen bu tabaka batma, yanma ve kızarıklık gibi şikâyetlere yol açıyor” diyor. Prof. Dr. Özgül Altıntaş uzun süre ultraviyole ışığına maruz kalmanın çocuklarda ileride erken yaşta katarakt ve retina hastalıklarıyla sonuçlanabileceğine da dikkat çekiyor.



Ne yapmalı?



•Güneşin yeryüzüne dik olarak ulaştığı 10:00 ile 16:00 saatleri arasında ultraviyole ışınlarından olabildiğince uzak tutun.

•İlk bebeklik döneminde ağaç gölgelerinde geniş siperlikli şapka kullanımı ve pusetlerin tentesinin sağladığı koruma yeterli oluyor.

•2 yaşından itibaren UV koruması yüzde 100 ve solar sınıfı 2-3 düzeyinde olan gözlükler kullanmaya başlayabilir. Gözlüğün çerçevesi esnek, camı kolay kırılmayan polikarbonat materyalden ve çatlamayan özellikte olan camlardan olmalı. Büyümekte olan çocuğun yüz şekline de uygun ve hafif olmalı, burnuna baskı yapmamalı, sapı uzun olup kulağını da rahatsız etmemeli.

•Kolay kırılmayan materyalden olsa da, bu gözlük camının kesinlikle kırılmayacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla diğer çocuklarla hareketi bol olan oyunlar oynadığı zamanlarda gözlüğünü çıkartmanız daha doğru olacaktır.