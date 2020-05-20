Çocukların gelişiminde etkili! Üstelik öğrenmenin en keyifli yollarından biri...

Fisher Price Mattel Ffc84 Renkli Bloklar Oldukça eğlenceli bir oyun olan Fisher Price Mattel Ffc84 Renkli Bloklar ile çocuğunuz en renkli bloğu üstü açık olan kovanın şekil ayırma deliklerinden atabilir. Ardından blokları ayırıp dizerek şekilleri tanır ve eğlenerek eşleştirmeyi de öğrenir. Yanınızda da kolayca taşıyabileceğiniz oyun, çocuklarda merak duygusunu uyandırmaya yardımcı olur.