Çocukların gelişiminde etkili! Üstelik öğrenmenin en keyifli yollarından biri...
Çocukların gelişiminde oyunların önemi büyük. Çünkü, bu dönemde çocuklar oyun ile öğrenir ve hayal gücünün temelleri atılır. Bu yüzden, oyuncakların eğlenceli ve öğretici olmasının yanı sıra zihinsel ve fiziksel gelişimi de desteklemeleri önemli. Çocuğunuzun hem eğlenip hem de öğreneceği oyuncakları sizin için derledik.
Bu bir ilandır.
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Oyuncaklar, çocukların gelişim döneminde büyük bir role sahip. Bu yüzden, anne ve babalar da oyuncak seçerken eğlenceli olmasının yanı sıra çocuklarının gelişimine katkıda bulunmasına dikkat ediyor. İşte, çocuğunuzun eğlenirken öğrenebileceği oyuncaklar...
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Fisher Price Mattel Ffc84 Renkli Bloklar
Oldukça eğlenceli bir oyun olan Fisher Price Mattel Ffc84 Renkli Bloklar ile çocuğunuz en renkli bloğu üstü açık olan kovanın şekil ayırma deliklerinden atabilir. Ardından blokları ayırıp dizerek şekilleri tanır ve eğlenerek eşleştirmeyi de öğrenir. Yanınızda da kolayca taşıyabileceğiniz oyun, çocuklarda merak duygusunu uyandırmaya yardımcı olur.
120 adet renkli ahşap geometrik şekilden ve 5 adet çift taraflı tahtadan oluşan oyun, çocuğunuzun eğlenirken zeka gelişimine katkıda bulunuyor. Renkli şekiller tahtanın üzerindeki boşluklara yerleştirilerek 10 farklı resim elde ediliyor. Çocukların yaratıcılıklarını kullanarak kendi tasarımlarını oluşturabileceği Melissa & Doug Şekil Bulmaca, renk ve şekillerin öğrenilmesine yardımcı olurken, ince motor becerilerinin gelişimine de katkıda bulunuyor.
Çocuğunuzun hayal dünyasını geliştirecek Chicco Eğitici Bloklar Kale'de prenses ve şövalyenin bulunduğu bir şato yer alıyor. Ayrıca 70 parçadan oluşan oyunda tabletinizi blokların üzerinde bulunan özel kısma yaklaştırıp taşıtları gerçeğe dönüştürebilirsiniz.
Süper Bambu Çubuklar, 200 parçadan oluşuyor. Esnek yapıdaki çubuklarla farklı tasarımlar yapılıyor ve oyunlar oynanabiliyor. Çocukların el becerisini geliştiren ürün aynı zamanda alet kullanma yeteneği de kazandırıyor.
Üst üste dizilebilen ve iç içe geçebilen bloklardan oluşan Melissa & Doug Ahşap Kule'de blokların üzerinde bulunan resimler, çocuğunuzun farklı türden hayvanları tanımasına yardımcı olacak. 8 adet ahşap bloktan oluşan oyun, el ve göz koordinasyonunun yanı sıra ince motor becerilerinin gelişimine de katkıda bulunur.
Mama sandalyesiyle de birleştirilebilen Classic World Ahşap El Becerisi Oyuncağı, çocuğunuzun parmak kaslarını çalıştırmaya ve el becerisini geliştirmesine yardımcı olacak. Tek yapılması gereken boncukların hat boyunca ilerletilip yolu tamamlamak.