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Hürriyet
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Bebek Sağlığı
Fotoğraf: iStock / pxHere
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 15:30 | 

Çocukların boğulmasını engelleyecek ipuçları

Çocuğunuzun ağzına giren her şeyi takip etmek oldukça zordur. Ancak onu güvende tutabilmek için çok dikkatli olmanız gereklidir. Bazen büyük bir lokma tehlike oluşturabilirken bazen de para ve ufak parçalı oyuncaklar çok büyük sorunlara sebep olabilir.

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Ufak oyuncakların ve çok büyük parça yiyeceklerin boğulma tehlikesi oluşturmasını en güvenli biçimde önlemek için bazı ipuçları var. İşte bazıları…

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Yemeği önüne tepsi ile koymak yerine mama sandalyesi kullanın. Bu şekilde çocuğunuzun hareketlerini sınırlandırmış olacaksınız. Sağa, sola fazla dönmesi ağzındaki yiyeceklerin kontrolünü kaybetmesine sebep olabilir. Bu da istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

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Çatal ve kaşık kullanımı çocuklar için biraz zor olduğundan yavaş yemelerini de sağlayabilir. Elleriyle yemek yemek bir seferde çok fazla besini ağzına atmasını kolaylaştırır. Çatal ve kaşık kullanımı tek seferde çok fazla yemeği ağzına atmasını önler. Siz yine de yemek yiyen çocuğunuzu dikkatlice izleyin.

4
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Çocuklar yemek yerken genelde duruşlarına dikkat etmez, bazen yatarak bazen de oturarak yiyebilir. Burada ebeveynler doğru oturuşa çok dikkat etmelidir. Çocukları mama sandalyesinde veya yükseltici bir koltukta oturtmalısınız.

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Çocukların boğulma tehlikesi atlatmasının sebeplerinden biri de ağzında yemek varken konuşmaya çalışmasıdır. Bu nedenle çocuklarınıza ağzında bir şeyler varken konuşmamayı öğütleyin. Bu aynı zamanda yavaş ve doğal bir yeme ritmini öğrenmesine de yardımcı olacaktır.

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Dikkat dağıtıcı şeyleri yemek yediği esnada sınırlandırın. Bunlardan en önemlisi de tabletten video izlemek. Çocuğunuz videoyu izlerken dalıp, büyük parçaları ağzına atabilir veya yeterince çiğnemeden yutmaya çalışabilir. Bütün dikkatini yeme işine vermesini sağlayın.

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Mısır, çekirdek gibi küçük taneli yiyecekleri yedirirken çok dikkatli olun.

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Eve gelir gelmez cebinizden bozuk paraları çıkarın ve çocuklarınızın ulaşamayacağı yerlere kaldırın. Nerelere koyduğunuzu da çocuklarınızın asla görmesine müsaade etmeyin.

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Çocuklarınızın çantalarınızla oynamasına izin vermeyin. Çanta ve cüzdanlarda bulunan küçük eşyalar ve madeni paralar büyük risk oluşturabilir.

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Çocuklarınız oyun oynarken çok dikkatli olmalısınız. Büyük çocuğunuzun küçük parçalı oyuncakları bazen tehlike oluşturabilir. Oyuncakların arasında küçük ve kırık parçalar olmadığına çok dikkat edin. Özellikle de boğulma konusunda çok büyük tehlike barındıran balonlara çok dikkat edin.

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Boğaza kaçması muhtemel olan şeyleri servis ederken yanlarına mutlaka sos ekleyin. Sosa banarak yemesini sağlayın. Soslar sert yiyeceklerle birleştiğinde boğazdan daha kolay kaymasına yardımcı olur.

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Arabada bir şeyler yemek sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de tehlikelidir. Özellikle de engebeli yollar veya ani frenler boğulmalara sebep olabilir. Eğer arabada yemesi gerekiyorsa sadece çabuk çözülen ve ufalanan yiyecekleri tercih etmelisiniz.

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Küçük çocuklar hala yemek yemeyi öğreniyorlar, hatta 4 yaşına gelene kadar çiğnemede tam anlamında uzmanlaşmış sayılmazlar. Aileler de çocuklarına yemek sunarken buna çok dikkat etmelidir. Boğulma tehlikesi olan yiyecekler kabaca şunlardır; şekerlemeler, et parçaları, kuruyemiş, patlamış mısır, üzüm, sakız vb. Çocuklarınıza verdiğiniz yiyecekleri doğru şekilde küçük parçalara ayırın.

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Çocuklara güvenli bölge oluşturmak için güvenlik çitleri kurun. Yumuşak maddeden yapılan bu çitler, çocuğunuz yalnız başına oyun oynarken güvenli alan dışına çıkmasını engelleyecektir.

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