Çocukların boğulmasını engelleyecek ipuçları

Arabada bir şeyler yemek sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de tehlikelidir. Özellikle de engebeli yollar veya ani frenler boğulmalara sebep olabilir. Eğer arabada yemesi gerekiyorsa sadece çabuk çözülen ve ufalanan yiyecekleri tercih etmelisiniz.