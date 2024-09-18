Çocukların beslenme çantasında bu besinlere yer verin… Sağlıksız atıştırmalıklar hafızayı da olumsuz etkiliyor!

Çocuklar ve ergenler 3 ana öğün yemeli

Yaz tatilinin sona ermesi ve yeni bir dönemin başlaması çocukların sağlıklı beslenme rutinlerinin oluşturulması için de iyi bir fırsat olabilir. Çocukların okula sağlıklı bir başlangıç yapmasında, yeterli ve dengeli beslenmenin yeri oldukça önemli. Zamanının çoğu okulda geçtiği için çocukların enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Gelişme çağındaki bireylerin yani çocukların ve ergenlerin enerji ihtiyaçları yüksektir. Bu nedenle günde 3 ana öğün yapmaları öneriliyor.