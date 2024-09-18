Çocukların beslenme çantasında bu besinlere yer verin… Sağlıksız atıştırmalıklar hafızayı da olumsuz etkiliyor!

Beslenme çantasında sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun
Çocuklar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için günde 1 veya 2 ara öğün yapabilir. Çocuklar seçimlerini kendileri yaptığında, hızlıca kek-meyve suyu, tuzlu atıştırmalıklara yönelebilirler. Ancak son yıllarda okul kantinlerinde yapılan kısıtlamalar sonucu bu sağlıksız besinlerin satışı da sınırlandırılmıştır. Çocuklar enerji ihtiyacını kuruyemişlerden, muz, mandalina, elma gibi taze meyve veya kuru meyvelerden sağladığında iştah kontrollerini de daha iyi sağlamış olacaklardır.