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Çocukların beslenme çantasında bu besinlere yer verin… Sağlıksız atıştırmalıklar hafızayı da olumsuz etkiliyor!

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#Çocuk Beslenmesi#Beslenme Çantası Önerileri#Çocuklar Ne Yemeli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 12:28

Zamanının çoğu okulda geçiren çocukların enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirten uzmanlar, gelişme çağındaki çocukların ve ergenlerin enerji ihtiyaçlarının yüksek olduğunu belirtiyor.