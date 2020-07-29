Çocukların bayılarak yiyecek 5 sağlıklı yaz tatlısı

Şeftalili magnolia Malzemeler

Muhallebisi için;

1 litre süt

7 yemek kaşığı yulaf unu / tam buğday unu

1 tatlı kaşığı tereyağı / Hindistan cevizi yağı

15 hurma (çekirdekleri ayrılmış)

1 yumurta sarısı

Yarım paket toz vanilin veya 1 çay kaşığı vanilya

İsteğe göre Hindistan cevizi

Arası için;

1 olgun şeftali

Granola / müsli

Üzeri için;

Toz Hindistan cevizi / limon kabuğu rendesi / ezilmiş badem / fındık / nane yaprakları



Yapılışı



Süt ve hurma blenderdan geçirilerek yumurta sarısı, vanilya, tereyağı ve yulaf unu ile birlikte tencereye alınır. İyice karıştırıldıktan sonra orta ateşte pişmeye bırakılır. Göz göz olup kaynamaya başlayınca altı kapatılır. Bu aşamada tadı az gelirse isteğe göre bal eklenebilir.

Ardından muhallebinin yarısı kaselere porsiyonlanır. Üzerine kabukları soyulup dilimlenmiş şeftaliler ve ezilmiş granola eklenir. En son kalan muhallebi tüm kaselere bölüştürülür. Üzerini süslemek için limon kabuğu rendesi / nane yaprakları ya da diğer alternatifler eklenerek soğumaya bırakılır. Ardından servis edilir.