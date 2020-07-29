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Hürriyet
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Çocuk Beslenmesi
Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 13:34,

Çocukların bayılarak yiyecek 5 sağlıklı yaz tatlısı

Evdeki miniğin gününü güzelleştirecek hem lezzetli hem de çok sağlıklı tatlı alternatiflerini Diyetisyen Dilan Dalgıç tarifleri ile paylaştı.

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İşte malzemeler ve hazırlanışları...

2Şekersiz kakaolu kup
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Şekersiz kakaolu kup

Şekersiz kakaolu kupMalzemeler
¼ avokado
1 çok olgun muz
1 tatlı kaşığı bal
6-7 çiğ fındık / badem
1 çay kaşığı kakao
Yapılışı

Muzun kabukları soyulduktan sonra dondurucuda 2-3 saat bekletilir. Badem ya da fındıklar ince ince doğranır. Ardından avokado, muz, kakao ve bal rondoda pürüzsüz kıvam alana kadar geçirilir. Servis edilecek kaseye boşaltılıp üzeri doğranmış kuruyemişlerle süslenir. İsteğe göre dondurucuda biraz daha bekletilir, dondurma kıvamında servis edilir.

3Fındıklı şekersiz dondurma
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Fındıklı şekersiz dondurma

Malzemeler
2 yemek kaşığı fındık
2 adet çok olgun muz
1 dolu tatlı kaşığı kakao
2 yemek kaşığı vişne / yaban mersini / cranberry (turnayemişi) kurusu

Yapılışı

Muzlar önceden kabukları soyularak dondurulur. Daha sonra oda ısısında 5-6 dakika bekletildikten Fındıklar rondodan geçirilip dondurmanın yapılacağı kabın tabanına koyulur. Muzlar dondurucudan çıkarılıp oda ısısında 5-6 dakika bekletildikten sonra kuru, kırmızı meyveler ve kakao ile birlikte rondo haznesine yerleştirilir. Krema kıvamına gelen karışım dondurma kabına bölüştürülür ve 2 saat dondurucuda bekletildikten sonra servis edilir.

4Pembe smoothie
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Pembe smoothie

Malzemeler
1 bardak süt / sade kefir
Yarım olgun muz
2 silme yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 yemek kaşığı dut veya 1 tatlı kaşığı bal
1 çay bardağı çilek/ frambuaz /vişne
Üzeri için toz Hindistan cevizi ya da ezilmiş çiğ badem

Yapılışı

Tüm malzemeler rondo / blenderdan geçirilir ve üzerine 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi ya da ezilmiş çiğ badem eklenir. Afiyetle içilir.

5Hurmalı toplar
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Hurmalı toplar

Malzemeler
10-12 hurma
1 çay bardağı fındık
1 dolu yemek kaşığı kakao
Üzeri için toz Hindistan cevizi

Yapılışı

Hurmalar güzelce yıkandıktan sonra çekirdekleri çıkarılır. Ardından eğer sertse sıcak suda 10-15 dakika bekletilir. Daha sonra fındık ve kakaoyla birlikte rondodan geçirilir. Daha sonra karışımı buzdolabında iyice sertleşene kadar 1-2 saat beklettikten sonra eşit parçalara ayırarak yuvarlak şekil verilir. En son Hindistan cevizi ile üzeri kaplanır ve afiyetle yenir. Dilerseniz toplara ahşap karıştırma çubukları takarak dondurucuda beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

6Şeftalili magnolia
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Şeftalili magnolia

Malzemeler
Muhallebisi için;
1 litre süt
7 yemek kaşığı yulaf unu / tam buğday unu
1 tatlı kaşığı tereyağı / Hindistan cevizi yağı
15 hurma (çekirdekleri ayrılmış)
1 yumurta sarısı
Yarım paket toz vanilin veya 1 çay kaşığı vanilya
İsteğe göre Hindistan cevizi
Arası için;
1 olgun şeftali
Granola / müsli
Üzeri için;
Toz Hindistan cevizi / limon kabuğu rendesi / ezilmiş badem / fındık / nane yaprakları

Yapılışı

Süt ve hurma blenderdan geçirilerek yumurta sarısı, vanilya, tereyağı ve yulaf unu ile birlikte tencereye alınır. İyice karıştırıldıktan sonra orta ateşte pişmeye bırakılır. Göz göz olup kaynamaya başlayınca altı kapatılır. Bu aşamada tadı az gelirse isteğe göre bal eklenebilir.
Ardından muhallebinin yarısı kaselere porsiyonlanır. Üzerine kabukları soyulup dilimlenmiş şeftaliler ve ezilmiş granola eklenir. En son kalan muhallebi tüm kaselere bölüştürülür. Üzerini süslemek için limon kabuğu rendesi / nane yaprakları ya da diğer alternatifler eklenerek soğumaya bırakılır. Ardından servis edilir.

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