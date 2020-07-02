Çocukları televizyondan nasıl uzak tutabiliriz?

Cinsel gelişimini olumsuz etkiliyor Televizyonu bir canavar gibi görmek yanlış olsa da çocuğunuz için izlettirdiğiniz ve masum gördüğünüz çizgi filmler bile olumsuz etki edebilir. Özellikle de çocuğun sağlıklı cinsel gelişimi çizgi filmlerde örtülü olarak gösterilen görüntü ve seslerden olumsuz olarak etkilenmektedir. Şiddet ve cinselliğin gösteriliş biçimi çocukların cinselliği yanlış yorumlamasına neden olabilir. Diğer davranışlar gibi cinsellik de sorumluluk ve riskleri olan davranış biçimi şeklinde sunulmazsa bu durum çocukların cinsellikle ilgili uygun olmayan tutumlar geliştirmesine neden olabilir.