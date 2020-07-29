Çocukları güneşten nasıl korumalıyız?

Güneş çarpmasının anında belirti vermeyebileceğine dikkat çeken Dr. Aykanat, “Çocuk gün içinde güneşe maruz kaldıysa ve sıvı kaybı olduysa, akşam saatlerinde ateş gibi belirtilerle güneş çarpması ortaya çıkabilir. Ter ile tuzlu su kaybedildiğinden, sıvı kaybını önlemek için yalnızca su içmek yeterli değildir, çocukların tuz eksikliğinin de giderilmesi gerekir, bu nedenle ailelere şunu öneriyorum; tuzlu kraker, tuzlu bir salatalık, suyun içine bir miktar kaya tuzu ekleyip çocuklarına içirebilirler” ifadelerini kullandı. Oyuna dalan çocukların susadıklarını fark etmeyebileceklerini dile getiren Aykanat, “Küçük çocuğunuz varsa öğün aralarında mutlaka su teklif edin. Çocuklarınızın sıvı ihtiyacını çay, kola ve diğer yapay içeceklerle değil su, ayran gibi içeceklerle karşılayın” dedi.