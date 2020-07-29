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Hürriyet
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Çocuk Sağlığı
Kaynak: İHA / Fotoğraflar: Ingimage-iStock
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 13:04,

Çocukları güneşten nasıl korumalıyız?

D vitamini deposu olan güneşin, dikkat edilmemesi durumunda çocukların yaz tatilini hastalıkla geçirmesine neden olabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Alper Aykanat, yaz aylarında çocuk sağlığında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

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Yaz aylarında yaşanan en önemli problemin güneş çarpmaları olduğunu belirten Dr. Aykanat, D vitamini kaynağı olsa da, güneşin dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde dışarıda kalınmamasını önerdi ve şunları söyledi: “Yaz aylarında sıcakların artması ile birlikte güneş çarpmaları vakaları daha çok görülmeye başlıyor, sıvı kaybının yalnızca su kaybı olarak görülmesi nedeniyle tuzlu şeyleri yememek ile birlikte çocuklarda ciddi kramplar, yüksek ateşler, ishal gibi mikrobik enfeksiyon zannedilen güneş çarpması vakaları ile sık karşılaşıyoruz.”

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Güneş çarpmasının anında belirti vermeyebileceğine dikkat çeken Dr. Aykanat, “Çocuk gün içinde güneşe maruz kaldıysa ve sıvı kaybı olduysa, akşam saatlerinde ateş gibi belirtilerle güneş çarpması ortaya çıkabilir. Ter ile tuzlu su kaybedildiğinden, sıvı kaybını önlemek için yalnızca su içmek yeterli değildir, çocukların tuz eksikliğinin de giderilmesi gerekir, bu nedenle ailelere şunu öneriyorum; tuzlu kraker, tuzlu bir salatalık, suyun içine bir miktar kaya tuzu ekleyip çocuklarına içirebilirler” ifadelerini kullandı. Oyuna dalan çocukların susadıklarını fark etmeyebileceklerini dile getiren Aykanat, “Küçük çocuğunuz varsa öğün aralarında mutlaka su teklif edin. Çocuklarınızın sıvı ihtiyacını çay, kola ve diğer yapay içeceklerle değil su, ayran gibi içeceklerle karşılayın” dedi.

3Gölgede de etkilenirler
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Gölgede de etkilenirler

Yalnızca güneşin dik geldiği saatlerde değil, gölgede de çocukların güneşten etkilenebileceğinin unutulmaması gerektiğini belirten Dr. Alper Aykanat, “Çocuklara güneşe çıkmadan yarım saat önce 50 faktör güneş koruyucu krem sürülmesi gerekir, şapka da takılmalıdır” diye konuştu.

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Güneş yanıklarının da bu dönemde sık görüldüğünü aktaran Dr. Aykanat, “Cilt yanığı olduğunda çocuklara önce ılık bir duş aldırılmalıdır, asla kaşınmamalıdır, su toplaması gibi ciltte baloncuklar oluşur bunları patlatmamak gerekir, klasik yanık kremleri veya alerji kremleri sürülebilir, yoğurt ve diş macunu asla kullanılmamalı, kese kesinlikle yapılmamalıdır. Gerekirse bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” şeklinde konuştu.

5Duş sonrası güzelce kurutun
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Duş sonrası güzelce kurutun

Tatilde havuz yerine denizin daha çok tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Alper Aykanat, havuza girilecekse de kalabalık olmayan saatlerde havuzun tercih edebileceğini söyledi. Deniz veya havuzdan çıktıktan sonra çocuklara duş aldırılması gerektiğini hatırlatan Dr. Aykanat, “Çocuklar ıslak bir şekilde güneşin altında durmamalıdır, bu su damlacıkları mercek etkisi yaparak, ciltte yanık oluşumunu arttırır” dedi.

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