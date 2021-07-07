Çocuklarda şeker hastalığı (diyabet) nasıl anlaşılır? Çocuklarda şeker hastalığı belirtileri ve tedavisi

Nasıl tedavi edilir? Tedavinin amacı vücudun yapamadığı insülin direncini düzenleme fonksiyonunun dışarıdan kontrolünün sağlanmasıdır. Bu durumda en çok insülin direncini düzenleyen yöntemler kullanılır.



Tip 1 diyabet iyileştirilebilen veya tamamen ortadan kaldırılabilen bir hastalık değildir. Ömür boyu insülin iğnesi kullanmak durumunda kalabilir. Bunun yanı sıra çok iyi bir beslenme ve egzersiz programının da olması gerekir. Diğer bir çocukluk çağı diyabet türü olan tip 2 diyabetin tedavisinde de çeşitli ilaçlar ve insülin iğneleri kullanılabilir. Yine aynı şekilde yaşam şeklini değiştirecek değişikliklerin yapılması önemlidir.