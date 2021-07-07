Çocuklarda şeker hastalığı (diyabet) nasıl anlaşılır? Çocuklarda şeker hastalığı belirtileri ve tedavisi
Şeker hastalığı (diyabet) daha çok yetişkinlerde ortaya çıksa da çocuklarda da rastlanabiliyor. Erken dönemde teşhi ve tedavi de hastalığın kontrol altına tutulabilmesi için çok önemli. Peki çocuklarda şeker hastalığı nasıl anlaşılır? Çocuklarda şeker hastalığı belirtileri ve tedavisiyle ilgili merak edilenler...
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Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, insülin salgılayan beta hücrelerinin çeşitli sebeplere bağlı olarak sayısında ve fonksiyonunda yaşanan azalma sonucunda yaşanan kan şekeri yüksekliğidir. Özellikle 10- 14 yaş arasındaki çocuklarda görülen diyabete, son zamanlarda okul öncesi çocuklarda da rastlanmaya başlandığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.
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Çocuklarda şeker hastalığı belirtileri nelerdir?
Çocukluk çağı diyabetlerinin bulguları genel diyabetle neredeyse aynıdır. Bu noktada;
Sürekli susama hissi, Çok sık su içmek, Çok sık idrar yapmak, Gece bile idrara çıkma, Bazı geceler yatağını ıslatma, Ağız kuruluğu, Çok yemelerine rağmen kilo alamama, Halsizlik ve yorgunluk, Ağız kokusu, Karın ağrısı gibi şikayetler çocuklarda diyabetin en sık görülen belirtileridir.
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Çocuklarda şeker hastalığı nasıl anlaşılır?
İnsülin eksikliği sonucunda görülen Tip 1 diyabetin en tipik belirtisi, çocukların ders sırasında çok sık tuvalete gitmek için izin almasıdır. Bu durum evde de devam eder ve çocuk sürekli tuvalete gitme ihtiyacı hisseder. Bunun yanı sıra çocukların okul başarısı da düşmeye başlar. Çünkü Tip 1 diyabet çocuklarda ciddi bir yorgunluk yaratır. Bu durum ders çalışma performansını düşürdüğü gibi dikkat eksikliğine de yol açar. Tip 1 diyabetin en büyük sorunu, ömür boyu sürmesi ve çocukların yaşamları boyunca insülin kullanmak zorunda kalmasıdır.
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Günümüzün önü alınamaz şekilde büyüyen en yaygın hastalığı obezitedir. Fastfood tarzı beslenme düzeninin artması, sağlıksız yiyeceklere yönelimin giderek fazlalaşması, ülkemizin yemek anlayışının dışında kalan hazır paketlenmiş gıdaların artık hayatımızın bir parçası olması özellikle de çocuklarda obeziteyi beraberinde getiriyor. Obezite ise çocuklarda Tip 2 diyabetin ortaya çıkmasına yol açıyor. Sağlıksız beslenmeye ek olarak hareketsiz yaşam da Tip 2 diyabetin risk faktörleri arasındadır. Ayrıca genetik yatkınlık da Tip 2 diyabet sebebi olarak kabul edilebilir.
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Nasıl tedavi edilir?
Tedavinin amacı vücudun yapamadığı insülin direncini düzenleme fonksiyonunun dışarıdan kontrolünün sağlanmasıdır. Bu durumda en çok insülin direncini düzenleyen yöntemler kullanılır.
Tip 1 diyabet iyileştirilebilen veya tamamen ortadan kaldırılabilen bir hastalık değildir. Ömür boyu insülin iğnesi kullanmak durumunda kalabilir. Bunun yanı sıra çok iyi bir beslenme ve egzersiz programının da olması gerekir. Diğer bir çocukluk çağı diyabet türü olan tip 2 diyabetin tedavisinde de çeşitli ilaçlar ve insülin iğneleri kullanılabilir. Yine aynı şekilde yaşam şeklini değiştirecek değişikliklerin yapılması önemlidir.