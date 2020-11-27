Çocuklarda kulak ağrısına dikkat! Tedavi edilmezse…

• Halsizlik, gerginlik, uykusuzluk ve sürekli ağlama hali olur. Bebek veya çocuk, özellikle yıkanırken çok ağlar.

• Bebek, biberon ya da memeyi almada zorlanır. Çünkü emme ve yutkunma, kulağa baskı yaparak ağrıya neden olur.

• Çocuklarda iştahsızlık artar.

• Bulantı, kusma ve ishal görülür.

• Çocuk, kendisine bir şey söylendiğinde, hemen tepki göstermez, çünkü söyleneni işitmekte güçlük çekebilir.

• Bebeğin kulağının ağrıdığı ise, sürekli kafasını sallamasından, bir eli ile hep kulağını tutmasından, kaşıması ve ağrıyan kulağının üstüne yatmasından anlaşılabilmektedir.

• Kulağa el ile hafif basınç uygulandığında, yüzünü ekşitir ya da başını çekerek ağlamaya başlar.