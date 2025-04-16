Çocuklarda karın ağrısı: masum bir şikâyet mi, yoksa ciddi bir hastalığın habercisi mi?

ÇOCUKLARDA APANDİSİT BELİRTİLERİNE DİKKAT
Karın ağrısının her zaman apandisitten kaynaklanmadığı unutulmamalıdır. Ancak aşağıdaki belirtilerin bir veya birkaçının bir arada bulunması durumunda, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir.
• Karın ağrısının birkaç saatten uzun sürmesi ve şiddetinin giderek artması
• Ağrının göbek çevresinde başlayıp sağ alt karın bölgesine yayılması
• Çocuğun hareket ettikçe veya karnına dokunuldukça ağrısının artması
• Mide bulantısı, kusma veya iştahsızlık olması