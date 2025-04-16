×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriÇocuk HaberleriÇocuk Sağlığı Haberleri

Çocuklarda karın ağrısı: masum bir şikâyet mi, yoksa ciddi bir hastalığın habercisi mi?

Güncelleme Tarihi:

#Çocuklarda Karın Ağrısı#Apandisit#Karın Ağrısı Nedenleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 12:13

Çocuklarda karın ağrısı, ebeveynleri en çok endişelendiren sağlık sorunlarından biridir. Çoğu zaman basit nedenlere bağlı olsa da bazı durumlarda ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Çocuk Cerrahisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kılıç karın ağrısının nedenleri ve dikkat edilmesi gereken belirtileri anlattı.