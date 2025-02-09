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Çocuklarda kalıcı görme kaybına neden olan sinsi hastalık: Üveit

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#Üveit#Görme Kaybı#Çocuklarda Üveit
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 12:18

Üveit, göz içi iltihaplanması olarak tanımlanır ve ciddi bir göz hastalığıdır. Çocuklarda kalıcı görme kaybına yol açabileceği için oldukça dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Merih Oray, özellikle çocukluk çağı eklem romatizması (juvenil artrit) olan çocuklarda, üveit daha ağır seyredebildiğini belirtti. Bu hastalığın, gözdeki iltihaplanma nedeniyle görme kaybına yol açabileceğine ve eğer tedavi edilmezse kalıcı hasara neden olabileceğine dair açıklamalarda bulundu.