Çocuklarda kabızlığa ne iyi gelir ve nasıl geçer? Çocuklarda kabızlık neden olur? Evde çocuklarda kabızlığa iyi gelen bitkisel çözümler
Kabızlık, bebek ve çocuklarda en sık yaşanan sorunların başında geliyor. Aile ve çocuk için ciddi bir anksiyete nedeni olan kronik bir sorun olan kabızlık; haftada üçten azda dışkılama ve dışkılarken zorlanma olarak tanımlanır. Evde çocuklarda kabızlığa iyi gelen bitkisel yiyecek ve içecekler sayesinde doğal yollarla çözüm üretilebilir. Peki çocuklarda kabızlık nasıl geçer? Evde çocuklarda kabızlığa ne iyi gelir? İşte çocuklarda kabızlığın nedenleri ve kabızlığı anında kesen öneriler...
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Kabızlık başladığı zaman “Çocuktur nasılsa geçer” demeden konunun uzmanı bir doktora başvurmak yaşanabilecek farklı sorunların önüne geçebiliyor.
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Çocuklarda kabızlığa ne iyi gelir? Evde çocuklarda kabızlığa iyi gelen bitkisel çözümler
Lifli besinler mide, ince bağırsaklar ve kalın barsakların daha sağlıklı olmasında rol oynar. Sebze, meyve ve tüm bakliyatlarda yer alan doğal lifler kalın bağırsakta mayalanır ve kalsiyum gibi önemli minerallerin emiliminde vücudumuza yardım eder.
Lifli yiyecekler kalp sağlığı bakımından önemlidir. Yapılan çalışma sonuçlarına göre günlük olarak 12-33 gram lif tüketimi kan basıncını düşürmektedir.
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Meyveler
Armut, üzüm, erik, kavun, kayısı, incir, hurma gibi meyveler günde en az 2 porsiyon verilmelidir. Mevsimine göre yaş veya kuru olabilir. Çocuğun ağız tadına göre komposto veya meyve suyu şeklinde verilebilir. Kompostonun taneleri yedirilmelidir. Meyve suyunu hazırlarken posasının içinde kalması gerekir.
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Sebzeler
Lahana, kereviz, pırasa, bamya, enginar, brokoli, karnabahar, fasulye, kabak gibi sebzelerden bir veya iki porsiyon yedirilmelidir. Sebze yememekte direnen çocuklar salatalık veya haşlanmış mısır yiyebilirler.
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Baklagiller
İyi posa kaynağıdırlar (Kurufasulye, mercimek, bezelye, nohut vb).
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Mercimek çorbası içine kereviz gibi sebzeler katılıp ezilerek verilebilir.
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Patates ve unlu gıdalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
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Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Selimoğlu, çocuklarda kabızlık ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
Kabızlık, bebek ve çocuklarda en sık yaşanan sorunların başında geliyor. Bol sebze ve meyve tüketmek kabızlığa karşı alınacak en önemli önlem olsa da her zaman kabızlığı engellemek mümkün olmayabiliyor.
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Çocuklarda kabızlık neden olur?
Tüketilen gıdaların özelliği, hastalık veya az yemek yemeye bağlı olarak bir kere bile sert dışkılama, yarattığı ağrı nedeniyle çocukta dışkılama korkusu yaratabilmektedir. Çocukta ortaya çıkan dışkılama korkusu, dışkı tutmaya bu da daha sert dışkıya zemin hazırlayabilmektedir. Bu kısır döngü çocuklarda uzayan kabızlığın ana nedenleri arasında yer almaktadır. Bebek ve çocuklarda fonksiyonel kabızlık geçiş dönemi hastalığıdır.
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Kabızlık; anne sütü alan bir bebekte formül mamaya veya ek gıdaya başlandığında, tuvalet eğitimi sırasında veya okula başlama döneminde ortaya çıkabilmektedir. Bunların yanı sıra taşınma, boşanma, yolculuk gibi aile yaşamındaki değişimler esnasında da çocuklarda kabızlık yaşanabilmektedir. Kabızlık bazen de ateşli hastalık dönemlerinden sonra ortaya çıkabilmektedir.
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Bebeğinizdeki kabızlık hastalık belirtisi olabilir
Bebek ve çocuklarda sık yaşanan fonksiyonel bağırsak hastalığı olan kabızlık; seyrek, sert, zorlanarak ve bazen kalın çaplı dışkılama olarak tarif edilmektedir. Bebeğin yaşına ve yediklerine göre tuvalet sıklığı değişkenlik gösterebilmekle birlikte özellikle 4 yaşından büyük çocuklarda haftada 3’ten az ve sert dışkılama kabızlık olarak kabul edilmektedir. Kabızlıkların çoğunda altta yatan organik bir hastalık bulunmamaktadır.
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Ancak yine de %5’lik dilimde bağırsak yapısıyla ilgili bir durum veya farklı bir hastalığın bulgusu olarak kabızlık görülebilmektedir. Özellikle erken bebeklik döneminde ortaya çıkan hele de yenidoğan döneminden itibaren dışkılama sorunu ile başlayan kabızlıklar dikkatle ele alınmalıdır. Bu bebekler erken dönemde doktor tarafından değerlendirilmelidir.
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Çocuğunuza meyve ve sebze yedirmeyi ihmal etmeyin
Sağlıklı beslenme ile kabızlıktan korunabilmektedir. Bol sebze ve meyve tüketimi kabızlığın önlenmesinde anahtar rol oynamaktadır.
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Ancak sağlıklı beslenme kabızlıktan koruyucu olsa da bebek ve çocuklarda bir kere kabızlık oluştuğunda sadece beslenme ile kabızlığı tedavi etmek her zaman mümkün olmayabilmektedir. Tedavi edilmeyen kabızlık, bebek ve çocuklarda makat çatlaklarına ağrı ve kanamalara yol açabilir. Bu nedenle süreç uzamadan bir doktora başvurmak gerekmektedir.
Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.