Çocuklarda kabızlığa ne iyi gelir ve nasıl geçer? Çocuklarda kabızlık neden olur? Evde çocuklarda kabızlığa iyi gelen bitkisel çözümler

Ancak yine de %5’lik dilimde bağırsak yapısıyla ilgili bir durum veya farklı bir hastalığın bulgusu olarak kabızlık görülebilmektedir. Özellikle erken bebeklik döneminde ortaya çıkan hele de yenidoğan döneminden itibaren dışkılama sorunu ile başlayan kabızlıklar dikkatle ele alınmalıdır. Bu bebekler erken dönemde doktor tarafından değerlendirilmelidir.