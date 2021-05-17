Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu neden olur? Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi
İdrar yolu enfeksiyonu, sadece yetişkinlerde değil çocuk ve bebeklerde de karşılaşılan bir durum. Ayrıca çocuklarda yüksek ateşe de neden olabilmektedir. Peki çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu neden olur? Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi...
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Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en fazla görülen bir rahatsızlık. Bu durum küçük yaştaki çocuklar için risk oluşturmaktadır. Ayrıca böbrekler için de ciddi sorunlara neden olabilir.
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Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu neden olur?
İdrar yolu enfeksiyonuna neden olabilen faktörler; Böbreklerde kistler, kabızlık, sünnet derisi, doğumsal böbrek hastalıkları, üriner sistem taşları, idrar yolunun kısa olması, doğumsal böbrek hastalıklarıdır.
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Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri
Çocuk Ürolojisi ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sılay, çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları, mesane (alt üriner sistem) kaynaklı olanlar, ve böbrek (üst üriner sistem) enfeksiyonları olmak üzere ikiye ayrılır. Bu nedenle iki türün de belirtileri farklıdır.
Böbrek kaynaklı idrar yolu enfeksiyonları; çoğunlukla ateşle beraber seyreder ve tedavi edilmezse sonuçları kötü olabilir. Böbrekte hasarlanma, hipertansiyon hatta tedavi edilmemiş ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları böbreklerde yetmezlik oluşturabilir
Mesane kaynaklı enfeksiyonların hemen hemen tamamında ateş görülmez. Çocuklarda idrarda yanma, sık idrara gitme, ani idrar hissi gibi durumlar izlenebilir. 3 yaş altında ve tuvalet eğitimi almamış bebek ve çocuklarda ise idrarın renk ve kokusunda değişiklik, huzursuzluk, ağlama, iştahsızlık, emmeme gibi şikayetler görülebilir. Eğer 39 derece üzerinde bir ateş varsa bu ateşin kaynağı mutlaka ortaya çıkarılmalıdır.
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Tedavisi
Her hastalıkta olduğu gibi idrar yolu enfeksiyonlarında da öncelikle muayene bulguları önem arzetmektedir. Sonrasında ise yapılacak olan idrar tahlili ve idrar kültürü anlamlı bilgiler verecektir. Eğer enfeksiyon varsa gecikmeden tedavi edilmesi, sonradan gelişecek kötü sonuçları engelleyebilir.