Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu neden olur? Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri Çocuk Ürolojisi ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sılay, çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi ile ilgili önemli bilgiler verdi.



Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları, mesane (alt üriner sistem) kaynaklı olanlar, ve böbrek (üst üriner sistem) enfeksiyonları olmak üzere ikiye ayrılır. Bu nedenle iki türün de belirtileri farklıdır.



Böbrek kaynaklı idrar yolu enfeksiyonları; çoğunlukla ateşle beraber seyreder ve tedavi edilmezse sonuçları kötü olabilir. Böbrekte hasarlanma, hipertansiyon hatta tedavi edilmemiş ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları böbreklerde yetmezlik oluşturabilir



Mesane kaynaklı enfeksiyonların hemen hemen tamamında ateş görülmez. Çocuklarda idrarda yanma, sık idrara gitme, ani idrar hissi gibi durumlar izlenebilir. 3 yaş altında ve tuvalet eğitimi almamış bebek ve çocuklarda ise idrarın renk ve kokusunda değişiklik, huzursuzluk, ağlama, iştahsızlık, emmeme gibi şikayetler görülebilir. Eğer 39 derece üzerinde bir ateş varsa bu ateşin kaynağı mutlaka ortaya çıkarılmalıdır.