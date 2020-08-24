Çocuklarda göz muayenesi ne sıklıkta yapılmalı?

Dijital cihazların kullanımında ne gibi önlemler alınmalı? Bazı basit önlemler ile çocukları dijital ekranların zararlı etkilerinden koruyabileceğini söyleyen Dr. Ulaş, ‘’Gözde aşırı yorgunluğu azaltmak için çocukların sık sık bilgisayar başından ayrılması bu önlemlerden biridir. Ayrıca çocuklar her 20 dakikada bir 5 metre ve ilerisine en az 10 saniye bakmalı, daha sonra bilgisayar kullanımına devam etmelidir. Bu basit egzersiz göz kaslarını dinlendirir ve gözü rahatlatır. En fazla 45 dakikada bir 15 dakikalık aralıklarla ekran başında vakit geçirilmesi doğru olacaktır. Ekranlarla çocukların arasında en az 30 cm ve ekranın göze göre konumu aşağıda olmalı böylece göz yarı kapalı pozisyonda olur ve kuruması yavaşlar. Bunların yanı sıra ebeveynler bilgisayarın kitaplar, sanat, müzik, tiyatro ve dış ortam aktivitelerin yerini almaması için çaba göstermeli ve bu alanlar konusunda çocukları desteklemelidir. Bu nedenle çocukların bilgisayar başında geçirdiği vakit, belli bir program dahilinde gözlem altında tutulmalıdır. Gözlük kullanan çocukların gözlük camlarının mavi filtreli bir camla değiştirilmesi sorunun çözümüne yardımcı olacaktır. Ayrıca özel olarak dizayn edilen antirefle kaplamalı camlar da mavi ışıktan koruma özelliği taşır. Dijital cihazlar için de ekran filtrelerinin kullanımı hem göz kırpma sayısındaki azalmayı engeller hem de yansıma ve kamaşmayı azaltır. Azalmış göz kırpma sıklığına bağlı gelişebilecek olan göz kuruluğu ekran filtrelerine ek olarak nemlendirici göz damlalarının kullanımı ile önlenebilir. Bilgisayar, akıllı telefon ve tablet kullanmak çocukların yaşamının ve eğitiminin ayrılmaz bir parçası olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu nedenle doğru kullanım ve düzenli göz muayenesine çok fazla özen gösterilmelidir’’ şeklinde konuştu.