Çocuklarda görülen bu döküntülere dikkat! Sebebi ciddi olabilir

Ürtiker 6 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Alerjik bir reaksiyon türü olan ürtiker çocuklarda sık görülen yaygın bir döküntü türü. Bozuk para büyüklüğünde birleşme eğiliminde olan bu çok kaşıntılı döküntüler 24 saat içerisinde soluyor ve yerine başkaları çıkıyor. Bu döküntülerin bazen bir günde gerilemesine karşın bazen de günlerce devam edebildiğini söyleyen Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, “Genellikle ilaçlara, yiyeceklere, böcek ısırıklarına ya da bazı enfeksiyonlar sırasında görülebilir “6 haftayı geçmediği sürece alerjik ya da başka bir araştırma gerektirmez. Yapılması gereken bir çocuk hekiminin önerisi ile alerji ilaçları ve kremlerle ile kontrol altına almaktır. Çok sık tekrarlar ya da 6 haftadan uzun sürerse ayrıntılı araştırmayı hak eder” diye konuştu.