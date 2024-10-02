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Çocuklarda giderek artış gösteriyor! Teknoloji bağımlısı çocukları bekleyen 4 önemli tehlike

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#Teknoloji Bağımlısı Çocuklar#Teknoloji Bağımlılığı#Çocuklarda Ekran Kullanımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 14:07

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde cep telefonu, tablet ile bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak çocuklarda teknoloji bağımlılığı giderek daha sık görülüyor. Gün boyunca adeta ellerinden düşürmedikleri teknolojik cihazlar maalesef çocuklar için büyük bir tehdit oluşturabiliyor.