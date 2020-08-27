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Hürriyet
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Çocuk Sağlığı
Fotoğraflar: Ingimage-iStock
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 18:20 | 

Çocuklarda baskı tırnak yeme alışkanlığına neden olabilir

Çocuklarda sıklıkla rastlanan ve yaygın bir şekilde görülen tırnak yeme, birçok durumla beraber ortaya çıkıyor. Kız çocuklarında erkeklere oranla daha sık görülen tırnak yeme, ergenlik döneminde artış gösterebiliyor. Uzmanlara göre fiziksel ceza uygulayan ebeveynlerin çocuklarında sıklıkla görülen tırnak yeme, stresle başa çıkma yöntemi olarak gelişiyor.

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Uzman Klinik Psikolog Gökçe Cömert, çocuklarda tırnak yeme davranışıyla ilgili önemli noktalara dikkat çekti.

2Fiziksel cezaya maruz kalan çocuk daha sık tırnak yiyor
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Fiziksel cezaya maruz kalan çocuk daha sık tırnak yiyor

Tırnak yeme davranışı başka hiç bir psikolojik hastalığa eşlik etmeyebileceği gibi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, tik bozukluğu, anksiyete, travma bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülme olasılığı yüksektir. Yapılan araştırmalar tırnak yiyen çocuklarda tik bozukluğunun görülme riskinin tırnak yemeyenlere göre 8.1 kat fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Bu davranış beklenildiği üzere fiziksel ceza uygulayan ebeveynlerin çocuklarında daha sık görülmektedir. Ebeveynlerinden baskı gören, eleştirilen çocuk karşı kaldığı stres ile tırnaklarını yiyerek baş edebilmektedir. Cinsel istismara uğramış çocuklarda da en sık görülen davranışların başında tırnak yeme gelmektedir. Ailelerin bu konuda duyarlı ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

3Kız çocuklarında daha sık görülüyor
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Kız çocuklarında daha sık görülüyor

Çocuklarda sıklıkla rastlanan bir durum olan tırnak yeme davranışının genellikle 3-4 yaşlarında başlayıp ergenlik dönemine doğru artma eğilimi gösterdiğini vurgulayan Cömert, “Ergenlik döneminde her iki ergenden birinin tırnaklarını yediği görülmektedir. Bu oran yetişkinlik döneminde azalmaktadır. Yapılan araştırmalar kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla tırnak yeme davranışının daha sık görüldüğünü ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

4Eleştirmek yeterli olmuyor
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Eleştirmek yeterli olmuyor

“3-4 yaşlarında çocukların tırnak yeme davranışları ebeveynler tarafından görmezden gelinebilir ancak bu davranış devam ediyorsa altında yatan nedenler acilen araştırılmalıdır” diyen Gökçe Cömert, “Bu konuda aileler uzmanlara başvurmalıdırlar. Gerektiği durumlarda uzmanlar medikal tedavi uygulayabilmektedirler. Azarlamak, eleştirmek, bağırmak ve baskı kurmak gibi tutumların olumlu sonuçlar doğurmadığı göz önünde bulundurularak, ebeveynlerin tutumlarını değiştirmeleri gerekmektedir” uyarısında bulundu.

5Dikkatin yönünü değiştirmek etkili yöntemlerden
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Dikkatin yönünü değiştirmek etkili yöntemlerden

Çocuğun dikkatini başka bir yöne çekmenin tırnak yeme davranışının azalmasında etkili olan yöntemlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Gökçe Cömert, çocukların korkuya sebep olan film ve oyunlardan uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi.

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