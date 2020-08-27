Çocuklarda baskı tırnak yeme alışkanlığına neden olabilir

Fiziksel cezaya maruz kalan çocuk daha sık tırnak yiyor Tırnak yeme davranışı başka hiç bir psikolojik hastalığa eşlik etmeyebileceği gibi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, tik bozukluğu, anksiyete, travma bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülme olasılığı yüksektir. Yapılan araştırmalar tırnak yiyen çocuklarda tik bozukluğunun görülme riskinin tırnak yemeyenlere göre 8.1 kat fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Bu davranış beklenildiği üzere fiziksel ceza uygulayan ebeveynlerin çocuklarında daha sık görülmektedir. Ebeveynlerinden baskı gören, eleştirilen çocuk karşı kaldığı stres ile tırnaklarını yiyerek baş edebilmektedir. Cinsel istismara uğramış çocuklarda da en sık görülen davranışların başında tırnak yeme gelmektedir. Ailelerin bu konuda duyarlı ve tedbirli olmaları gerekmektedir.