Çocuklar ‘’yeni normal’’ eğitim hayatına ne kadar hazır?

Hiçbir şey aceleye getirilmemeli, çocuklarımızın sağlığı tehlikeye atılmamalı Covid-19 pandemisine karşı eğitimde alınması gereken önlemler ve yapılacaklara rehberlik edecek bir çerçeve oluşturmak amacıyla Harvard Eğitim Enstitüsü tarafından bir rapor yayınlandı. Sağlıklı kalabilmenin “korumak” olduğunu önemli bir şekilde vurgulayan bu rapor, 98 ülkenin iş ve eğitim ihtiyaçları analiz edilerek hazırlanmış bir rapor. Böyle bir raporun her yerde yayınlanması, tüm okul yönetimlerine ve eğitimle ilgilenen herkese ulaştırılması gerekiyor. Her okulun, her ailenin, her ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı’nın diğer bakanlıkların da desteğiyle dünyadaki bu rapor örneklerini de inceleyerek acele etmeden, korkuya kapılmadan, önlemler alarak, stratejik uygulamalar ve uygun örnekler hazırlanmalılar. Hiçbir şey aceleye getirilmemelidir, çocuklarımızın sağlığı tehlikeye atılmamalıdır.