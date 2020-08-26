Çocuklar ‘’yeni normal’’ eğitim hayatına ne kadar hazır?

Öğretmenler hem ruhsal olarak hem de psikolojik olarak bilgilendirmeli Okullar fiziksel olarak kendilerini gözden geçirmeliler. Sınıf düzenleri ve sınıflardaki öğrenci sayısı gözden geçirilmeli. Bu nedenle özellikle öğrenci sayısı çok kalabalık olan bölgelerde kesinlikle eğitim saatleri düşürülerek öğrencilerin farklı saatlerde okula gelmesi sağlanmalı, gerekirse velilerin okulun içine girmesi engellenmelidir. Öğretmenler özellikle hem ruhsal olarak hem psikolojik olarak hem de pandemi konusunda yeterince bilgilendirmeliler. Öğretmenlerimiz endişeli olmamalılar; onlar da kendilerini korumak durumundalar, iyi hizmet verebilmek için iyi rehberlik edebilmek için öğrenmenin yolunu açabilmek için onların morallerinin yüksek olması gerekiyor. Hem okul yönetiminin hem de öğretmenlerimizin moralleri iyi olmalı; onları da bilgilendirmeliyiz dinlendirmeliyiz, zorlamamalıyız ve yıpratmamalıyız bu dönemde. Bence özellikle moral bozukluğu pek çok konuda dikkatsizliğe de yol açıyor. Dikkatsizlik de birçok riskin nedeni oluyor bu nedenle okulların ve yönetim ekiplerinin bu konuda kendilerini geliştirmeliler. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için fırsat verilmeli ve öğretmenlere kriz yönetimi ve bu tür salgın ya da doğal afet gibi birtakım hayatı zorlaştıran, öğrenmeyi zorlaştıran, psikolojik olarak baskı yaratan krizler yaşadığımızda nasıl davranmalı konusunda eğitimler verilmeli.