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Çocuklar yaz tatilinde mutlaka bunları yapsın! İşte çocuğunuzun ruhunu da dinlendirmek için önemli öneriler

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#Yaz Tatili#Yaz Tatili Etkinlik Önerileri#Yaz Tatilinde Çocuklara Öneriler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 12:01

Yaz tatilleri, çocukların zorlu bir okul yılının ardından dinlenip yeniden enerji topladıkları önemli bir zaman dilimidir. Bu süreç çocuklar için de durmak, yavaşlamak, düşünmek, hissetmek ve yeniden başlamak için önemli bir aralıktır. Bu nedenle 'verimli' bir yaz tatili; çocuğun iç dünyasına iyi gelen, gelişimini destekleyen ve ihtiyaçlarını gözeten bir dönem olmalıdır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı (Çocuk Psikiyatrisi) Bölümü’nden Uz. Dr. Berna Aygün, yaz tatilinde çocuğun sadece bedenini değil, ruhunu da dinlendiren aktiviteler hakkında bilgi verdi.