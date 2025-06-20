Çocuklar yaz tatilinde mutlaka bunları yapsın! İşte çocuğunuzun ruhunu da dinlendirmek için önemli öneriler

Yaratıcılığı teşvik eden basit etkinlikler planlayın

Çocuğunuzun yaşına göre bu etkinlikler uygulanabilir;

❖ Hayal günlüğü: Çocuğunuza her gün ne düşündüğünü, neler hayal ettiğini yazdığı ya da çizdiği bir defter hediye edin.

❖ Ev içi tiyatro: Çocuğunuz kendi yazdığı bir hikâyeyi oynarken tüm aile bireyleri ile birlikte izleyin.