Çocuklar için sembolik oyunun önemi nedir?

Sembolik oyunda çocuk nesnelerin gerçekte kullanım amaçlarının bilincindedir. Oyun içinde yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak o nesneyi başka bir nesneye benzetmek, amacı dışında kullanabilmek bilişsel beceri gerektirir. Sandalyeden araba yapmak, kartondan ev yapmak, muzu bir telefon gibi kullanmak, sopanın üstüne atmış gibi oturmak, kalemi mikrofon olarak kullanmak gibi oyunlar sembolik oyun örnekleridir.