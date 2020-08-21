Çocuklar için sembolik oyunun önemi nedir?

Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak oyun içinde bir nesneye amacı dışında anlamlar yüklemesine, başka karakterlerin rolüne girmesine, kısaca "-mış gibi yapma" durumuna "sembolik oyun kurma’’ denir. Peki sembolik oyun kurmanın çocuk için önemi ve yararları neler? Psikolog Sena Karabiber, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Çocuklarda nesneler ile sembolik oyun kurma genellikle 12-18 ay itibari ile başlar. 36 ay ve sonrasında yaşın ilerlemesi ile birlikte oyun içinde nesnelere yüklenen anlamlar çeşitlenir, başka insanları ve sosyal rolleri taklit etme durumu başlar.
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Sembolik oyun kurmanın çocuklara yararları
Sembolik oyun çocukların sosyal, bilişsel, dil ve problem çözme becerilerini geliştirir.
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Oyun sırasında çocuk, gözlem yeteneğini kullanarak pek çok role girer. Bu duruma çocuk için "gerçek hayatın taklidi" de denilebilir. Oyun sırasında çocuk anne, baba, doktor, öğretmen olabilir.
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Örneğin, "Ben öğretmen olsaydım nasıl davranırdım" düşüncesi ile empati kurmayı öğrenir ve öğretmen gibi davranmaya başlar. Çocuğun sosyal rollere girmesi, oyun içinde rolünün gerektirdiği sosyal kurallara uyması aynı zamanda öz denetiminin gelişmesini sağlar.
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Sembolik oyunda çocuk nesnelerin gerçekte kullanım amaçlarının bilincindedir. Oyun içinde yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak o nesneyi başka bir nesneye benzetmek, amacı dışında kullanabilmek bilişsel beceri gerektirir. Sandalyeden araba yapmak, kartondan ev yapmak, muzu bir telefon gibi kullanmak, sopanın üstüne atmış gibi oturmak, kalemi mikrofon olarak kullanmak gibi oyunlar sembolik oyun örnekleridir.
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Çocuklar sembolik oyun yoluyla problem çözme becerilerini geliştirir. Çünkü oyun çocuğun rahatlama yoludur. Çocuk oyun içinde özgürdür, istediği role girer, dilediği gibi oynar. Gerçek hayatta ise bir problemle karşılaştığında oyun içinde olduğu gibi rahat olamayıp atik davranamayabilir.
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Bu nedenle oyun sırasında problemlere çözüm üretmek çocuk için daha kolaydır ve bu gerçek hayatta karşılaşacağı problemler için adeta bir ön hazırlıktır.
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Yaşın ilerlemesi ile birlikte çocuk sembolik oyuna arkadaşlarını da dahil etmeye başlar. Çocuk oyun sırasında arkadaşının rolünü, duygu ve düşüncelerini anlayarak ona uyum sağlamaya çalışır.
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Bu durum çocuğun sosyal becerilerini geliştirir. Aynı zamanda arkadaşlar arasında geçen diyaloglar sözlü iletişimi kuvvetlendirerek dil gelişimini destekler.