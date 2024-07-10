×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriÇocuk HaberleriÇocuk Sağlığı Haberleri

Çocuklar için sanılandan daha tehlikeli olabiliyor! Çocuklarda yazın en sık karşılaşılan 5 sorun!

Güncelleme Tarihi:

#Çocuk Hastalıkları#Çocuklarda İshal#Çocuklarda Güneş Yanığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 11:59

Sınavlar ve okul döneminin yerini doyasıya tatile bıraktığı yaz mevsiminde açık havada geçirilen süre ve aktiviteler artarken, bazı yaz tehlikeleri ise çocukları gözetliyor! 